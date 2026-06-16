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கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் ஆபாசமாக நடந்து கொண்ட இளைஞர் கைது

விசாரணையில், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக ஏரிக்கரை பகுதிக்கு தனியாக செல்லும் பெண்களிடம் யோகேஷ்வரன் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் ஆபாசமாக நடந்து கொண்ட இளைஞர் கைது
கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் ஆபாசமாக நடந்து கொண்ட இளைஞர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 10:51 PM IST

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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அருகே கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் ஆபாசமாக பேசி, பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

சேத்துப்பட்டை அடுத்த பழம்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தர்மராஜா கோயில் அருகே உள்ள ஏரிக்கரைக்கு இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த யோகேஸ்வரன் (20) என்பவர் அங்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அவர், அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் ஆபாசமான வார்த்தைகளில் பேசியதுடன் பாலியல் இச்சைக்கு இணங்கும்படி வற்புறுத்தியதாக தெரிகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியும் கோபமும் அடைந்த அந்த பெண், உடனடியாக அந்த நபரை பிடித்து தாக்கியுள்ளார்.

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பின்னர் இந்த சம்பவம் குறித்து அந்த கர்ப்பிணி பெண், சேத்துப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் யோகேஸ்வரனை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கைதான யோகேஷ்வரன்
கைதான யோகேஷ்வரன் (ETV Bharat Tamilnadu)

விசாரணையில், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக ஏரிக்கரை பகுதிக்கு தனியாக செல்லும் பெண்களிடம் அவர் இதுபோன்ற சில்மிஷம் மற்றும் தொந்தரவு செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதற்கிடையில், கைது செய்யப்பட்ட யோகேஸ்வரன் தவெக உறுப்பினர் என சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின. ஆனால் அதனை சம்பந்தப்பட்ட கட்சியின் நகர செயலாளர் மறுத்துள்ளனர். இருப்பினும், தவெக மாவட்ட செயலாளருடன் யோகேஷ்வரன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.

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கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக கூறப்படும் நபர், பொதுமக்களால் கண்டிக்கப்பட்டு தாக்கப்படும் வீடியோவும் இணையத்தில் பரவி வருகிறது. பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மீண்டும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ள இந்த சம்பவம், சேத்துப்பட்டு அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

YOUNG MAN ARRESTED
MISBEHAVING WITH WOMAN
PUBLIC ATTACK
YOUNG MAN ARRESTED FOR MISBEHAVE

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