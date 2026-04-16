மனைவி, 10 மாத குழந்தை, மாமியார் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்க முயன்ற இளைஞர்; தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு
சாமர்த்தியமாக செயல்பட்ட ரேவதியும், அவரது தாயாரும், உடனடியாக வீட்டின் கதவைப் பூட்டிக் கொண்டு, குழந்தையுடன் பின்புற வாசல் வழியாக வெளியேறி உயிர் தப்பினர்.
Published : April 16, 2026 at 8:24 PM IST
தூத்துக்குடி: குடும்பத் தகராறில் மனைவி, 10 மாதக் குழந்தை மற்றும் மாமியாரை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொலை செய்ய முயன்ற இளைஞரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் தீக்கிரையாகின.
தூத்துக்குடி, சங்கராபுரத்தைச் சேர்ந்த சிதம்பரம் என்பவரின் மகள் ரேவதி (24). இவரும், தூத்துக்குடி ஹவுசிங் போர்டு காலனியை சேர்ந்த சுரேஷ் குமார் (25) என்பவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த தம்பதியினருக்கு 10 மாதக் குழந்தை உள்ளது. இந்த நிலையில் இருவரிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடால் அவர்கள் பிரிந்து தனித்தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
ரேவதி தனது 10 மாதக் குழந்தையுடன் சங்கராபுரத்தில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 15) மாலை சுமார் 4 மணி அளவில், திடீரென ரேவதி வசிக்கும் வீட்டிற்கு வந்த சுரேஷ் குமார், அவருடன் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மேலும், பாட்டிலில் மறைத்து வைத்து கொண்டு வந்திருந்த பெட்ரோலை ரேவதி, அவரது தாயார் மற்றும் 10 மாத குழந்தை ஆகியோரின் மீது ஊற்றி அவர் தீ வைக்க முயன்றுள்ளார். சாமர்த்தியமாகச் செயல்பட்ட ரேவதியும், அவரது தாயாரும், உடனடியாக வீட்டின் கதவைப் பூட்டிக் கொண்டு, குழந்தையுடன் பின்புற வாசல் வழியாக வெளியேறி உயிர் தப்பினர்.
இதில் மேலும் ஆத்திரமடைந்த சுரேஷ்குமார், ரேவதி வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்கள் மீதும் பெட்ரோலை ஊற்றி, அவற்றை தீ வைத்து கொளுத்தியுள்ளார். இதில் வாகனங்கள் இரண்டும் முழுமையாக எரிந்து நாசமாகின.
முன்னதாக தீப்பற்றி எரிவதைக் கண்டு அதிர்ந்து போன அப்பகுதி மக்கள், தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், கட்டுக் கடங்காமல் எரிந்த தீ, வாகனங்கள் இரண்டையும் தனக்கு இரையாக்கிக் கொண்டது. இதனால், வாகனங்கள் இரண்டும் வெறும் கூடாக காட்சியளித்தன. பின்னர் சம்பவம் குறித்து தென்பாகம் போலீஸாருக்கு அப்பகுதி மக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். மேலும், கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட சுரேஷ்குமாரை அவர்கள் கைது செய்தனர்.