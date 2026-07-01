இளம் காதல் ஜோடி சடலமாக மீட்கப்பட்ட விவகாரம்; இளைஞரின் உடலை வாங்கமாட்டோம் என்று போலீசிடம் தெரிவித்த பெற்றோர்
தரங்கம்பாடி அருகே காதலர்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த வழக்கில், ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி இளைஞரின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சியினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
Published : July 1, 2026 at 8:59 PM IST
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே காதல் ஜோடி தூக்கிட்ட நிலையில் கடலமாக மீட்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், இருதரப்புக்கு இடையே சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இதில், உயிரிழந்த இளைஞரின் பிரேதப் பரிசோதனை முடிவின் அடிப்படையில் காவல் துறை உரிய வழக்கை பதிவு செய்யும் வரை அவரது உடலை வாங்கமாட்டோம் எனறு இளைஞரின் பெற்றோர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி அருகே உள்ள இரு கிராமங்களைச் சேர்ந்த இளம் காதல் ஜோடி, நேற்று (ஜூன் 30) அதிகாலை கீற்று கொட்டகை ஒன்றில் தூக்கிட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் தரங்கம்பாடி பகுதியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தங்களின் மகனை அவன் காதலித்த சிறுமியின் குடும்பத்தினர் ஆணவக் கொலை செய்துவிட்டதாக இளைஞரை பறிகொடுத்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனை தொடர்ந்து, தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் சீர்காழி கோட்டாட்சியர் சுரேஷ் தலைமையில் இன்று அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இதில், தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் அகில இந்திய துணைத் தலைவர் சாமுவேல்ராஜ், மாநில பொதுச் செயலாளர் சுகந்தி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் காதலர்கள் உயிரிழந்தது தொடர்பாக இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என்று பதியப்பட்டுள்ள வழக்கை வேறொன்றாக மாற்ற முடியாது; உயிரிழந்த இளைஞனின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவை தேவைப்பட்டால் மாற்றம் செய்ய முடியும் என்றும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை தற்போது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (பொறுப்பு) ஸ்டாலின் பங்கேற்றுள்ளார்.
இதனிடையே, முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் அகில இந்திய துணைத் தலைவர் சாமுவேல்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், " மர்மமான முறையில் மரணமடைந்த இளைஞரின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை முடிவின் அடிப்படையில் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்வதா? அல்லது தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்குப் பதிவு செய்வதா? என்பது குறித்து முடிவு செய்யலாம் என்று அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் உடற்கூராய்வு முடிவுக்கு பின்னரும் போலீசார் உரிய வழக்கை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் இளைஞரின் உடலை பெறமாட்டோம் என்று அரசு நிர்வாகத்திடம் நாங்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளோம்.
மேலும் அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும், பிசிஆர் வழக்கில் மேலும் இருவரை சேர்க்க வேண்டும், உயிரிழந்த இளைஞரின் குடும்பத்திவ் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை இன்றைய கூட்டத்தில் நாங்கள் முன்வைத்தோம்" என்று சாமுவேல்ராஜ் கூறினார்.
பரஸ்பரம் போலீசில் புகார்: முன்னதாக, இந்த விவகாரத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர், தான் மர்மமான முறையில் இறப்பதற்கு முதல்நாள் (ஜூன் 29), தமது காதலியின் உறவினர்கள் மீது அளித்த புகாரின் பேரில், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிறுமியின் தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் என ஐந்து பேரை போலீசார் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில், சிறுமி காணாமல் போனதாக ஒரு வழக்கும், சாத்தங்குடி விஏஓ ராஜா அளித்த புகாரின் பெயரில் இயற்கைக்கு மாறான உயிரிழப்பு உள்ளிட்ட 3 வழக்குகளை போலீசார் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சாலை மறியல்: இதனிடையே, இந்த விவகாரத்தில் சிறுமி தரப்பினர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் ஆணவப் படுகொலை என வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரி, திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள இளைஞரின் உடலை வாங்க மறுத்து அவரது உறவினர்கள், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் சிதம்பரம் - நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 200-க்கு மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்து நேற்றிரவு விடுவித்தனர்.சி
சிறுமியின் உடல் தகனம்: இந்நிலையில், சிறுமியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் அவரது சொந்த கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படாமல், மயிலாடுதுறையில் உள்ள மின்தகன மேடையில் எரியூட்டப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற சிறுமியின் தந்தையை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
நான்கு பேர் கைது: அதனை தொடர்ந்து, இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இளைஞரின் தந்தை அளித்த புகார் மீதான வழக்கில், சிறுமியின் உறவினர்கள் நான்கு பேரை பொறையார் போலீசார் கைது செய்து மயிலாடுதுறை குற்றவியல் அமர்வு 1 நீதிபதி லோகநாதன் முன்பு ஆஜர்படுத்தினர். அவர்களை 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதையடுத்து, அவர்கள் நால்வரும் கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். சிறுமி தந்தையின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவர் கைது செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
'காலேஜுக்கு போகவிருந்த மகள் இறந்துவிட்டாள்': முன்னதாக, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு வந்த சிறுமியின் தாயார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "எனக்கு கண்பார்வையில் பிரச்சனை உள்ளது. எனது கணவர் சர்க்கரை நோய், இதய நோய் உள்ளவர். அதனால் அவரால் நடக்கக்கூட இயலாத நிலையில், எங்களது மகளை காதலித்த இளைஞரை நாங்கள் ஆணவக் கொலை செய்தோம் என்று தவறாக குற்றம்சாட்டுகின்றனர். நாங்கள் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம். என் மகள் நாளை கல்லூரிக்கு செல்லவிருந்த நிலையில் இறந்துவிட்டார்" என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்