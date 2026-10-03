திருமண விவகரத்தில் இளம்பெண் விபரீத முடிவு - காப்பாற்ற சென்ற தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி
மகளைக் காப்பாற்ற முயற்சி செய்த தந்தைக்கு பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டு, திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 1:34 PM IST
திருவாரூர்: திருமண விவகாரத்தில் பெற்றோருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இளம்பெண் உயிரை மாய்த்து கொண்டார்.
திருவாரூர் நகர் பகுதிக்குட்பட்ட வடக்கு வீதியில், சைக்கிள் கடை நடத்தி வருபவர் குமார் (50). இவரது சைக்கிள் கடையின் மாடியில் மனைவி மற்றும் மகளுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது மகன் திருமணம் ஆகி மனைவியுடன் தனியாக வசித்து வரும் நிலையில், குமாரின் மகள் லேகா (24) கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு பட்டப்படிப்பு படித்து விட்டு, வீட்டில் இருந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் லேகா இன்று காலை மாடியில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்து, சைக்கிள் கடை பின்புறம் உள்ள ஒரு அறையில் வைத்திருந்த மண்ணெண்ணெய் கேனை எடுத்து தலையில் ஊற்றி விபரீத முடிவு எடுத்தார். லேகாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு மாடியில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்த குமார், மகளை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தார். அப்போது லேகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். குமாருக்கு உடல் முழுவதும் பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டதால் கீழே விழுந்து அலறினார்.
அவரது சத்தம் கேட்டு வீட்டில் இருந்தவர்கள் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் விரைந்து வந்து மீட்டனர். பின்னர் அவரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்பு தீயணைப்புத் துறையினருக்கும், போலீசாருக்கும் கிடைத்த தகவலின் பேரில் போலீசார் விரைந்து வந்து, பிரேதத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின்பு திருவாரூர் நகர காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், உயிரிழந்த இளம் பெண்ணுக்கும் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த மணமகனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. அவர் தான் லண்டனில் வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து லேகாவும், அந்த மணமகனும் நெருங்கி பழகி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. நாளடைவில் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த மணமகன் லண்டனில் வேலை பார்க்கவில்லை என்பதும், கோழி கடையில் வேலை பார்க்கும் விவரமும், பெண்ணின் பெற்றோருக்கு தெரிய வந்துள்ளது.
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இதனைத் தொடர்ந்து பெற்றோர் நிச்சயதார்த்தத்தை ரத்து செய்து விட்டு, வேறொரு மணமகனை பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் லேகாவிற்கு உடன்பாடில்லாத காரணத்தினால் பெற்றோருக்கும், லேகாவிற்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக உயிரை மாய்த்து கொண்டதாக, முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
'தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல'
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.