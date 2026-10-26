ஆண்டுக்கு ரூ.10 கோடி வர்த்தகம் - குடிசையில் தொடங்கி உலகச் சந்தையை எட்டிய 'மோடி மக்கானா'
பீகாரில் உள்ள கதிஹார், பூர்ணியா, அராரியா, கிஷன்கஞ்ச், தர்பங்கா, மதுபானி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த 1,000 விவசாயிகளிடம் இருந்து குல்ஃபராஸின் நிறுவனம் நேரடியாக மக்கானாவை கொள்முதல் செய்து வருகிறது.
Published : October 26, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:28 PM IST
கதிஹார்(பீகார்): மக்கானாவை (தாமரை விதை) ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த உணவுப்பொருள் என்றும், பெரும்பாலான நாட்களில் அதை விரும்பி சாப்பிடுவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கடி குறிப்பிடுவார். அவருடைய அங்கீகாரத்தால், பீகாரில் உள்ள இளம் தொழில் முனைவோர், பாரம்பரிய விவசாய விளைபொருளான மக்கானாவை சர்வதேச சந்தைகளுக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
மக்கானா என்பது ஏரி, குளம், குட்டை ஆகியவற்றில் வளரும் தாமரையின் விதைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் உணவுப் பொருளாகும். குளங்களில் இருந்து தாமரை விதைகள் அறுவடை செய்யப்பட்டு, பின்பு வறுக்கப்பட்டு விற்பனைக்குத் தயாராகின்றன.
பீகாரில் சாதனை படைத்த தொழில் முனைவோரில் குறிப்பிடத்தக்கவர், கதிஹாரை சேர்ந்த 28 வயது இளைஞர் குல்ஃபராஸ். 'மோடி மக்கானா' என்ற பிராண்ட் பெயருடன் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.10 கோடி வர்த்தகம் செய்து வரும் இவர், இந்தியாவில் 22 மாநிலங்களில் தனது தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்து வருகிறார். அதுமட்டுமன்றி, அமெரிக்கா, கனடா, பிரிட்டன், சிங்கப்பூர், ஓமன் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கும் அவர் மக்கானாவை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறார்.
குடிசையில் தொடங்கிய தொழில்
குல்ஃபராஸ், கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு தனது வீட்டின் அருகே இருந்த சிறு குடிசையில் 'நேஷனல் மக்கானா இண்டஸ்ட்ரி' என்ற பெயரில் தனது தொழிலை தொடங்கினார். தற்போது அவருடைய நிறுவனம், மாதந்தோறும் சுமார் 300 டன் மக்கானவை பதப்படுத்தும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து குல்ஃபராஸ், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறுகையில், “மக்கானாவை சர்வதேச சந்தைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதே எனது கனவாக இருந்தது. உலகிலேயே மக்கானா உற்பத்தியில் கதிஹார் முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்கிருந்து மக்கானாவை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் இருந்தபோதும் நேரடியாக ஏற்றுமதி செய்யமுடியவில்லை. அந்தச் சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு, தற்போது இங்கிருந்தே மக்கானவை நேரடியாக ஏற்றுமதி செய்து வருகிறேன்” என்றார்.
குல்ஃபராஸ், 1998-ஆம் ஆண்டு, மணிஹாரி வட்டாரத்தில் உள்ள சட்கி கிராமத்தில் பிறந்தார். கங்கை நதியின் கரையரிப்பு காரணமாக இவர்களின் வீடு சேதம் அடைந்ததால், 2016-இல் சர்க்கி கிராமத்துக்கு குடிபெயர்ந்தனர்.
2019-இல் பி.டெக். படிப்பை முடித்த குல்ஃபராஸ், கல்லூரியில் நடைபெற்ற புத்தொழில் குறித்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்றபோது, அவருக்கு தொழில்முனைவோராக ஆக வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்தது. ஆனால், மக்கானா விற்பனை தொழிலை தொடங்குவதற்கு அவருடைய குடும்பத்தினர் தொடக்கத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பீகார் அரசின் புத்தொழில் திட்டத்தின் கீழ் கடனுதவி பெறுவதற்காக, அவர் அளித்த விண்ணப்பமும் நிராகரிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தனது தந்தை மற்றும் மாமாவிடம் பணம் கடன் வாங்கியதுடன், கடன் வழங்கும் நபர் ஒருவரிடமும் 3 சதவீத வட்டிக்கு ரூ.2 லட்சம் கடன் பெற்றார். அந்தப் பணத்தில் வீட்டின் அருகே சிறிய கிடங்கு அமைத்து, ரூ.70,000 செலவில் மக்கானாவை சுத்தம் செய்யும் இயந்திரத்தை வாங்கி, தொழிலைத் தொடங்கினார்.
தரம், சுவை, பேக்கிங்
தொடக்கத்தில் மக்கானவை சுத்தம் செய்வது, தரம் பிரிப்பது, பேக்கிங் செய்வது ஆகியவற்றில் மட்டுமே குல்ஃபராஸ் கவனம் செலுத்தினார். அவரது தயாரிப்புகளுக்குப் படிப்படியாக வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரித்து, பின்னர், உள்நாட்டுச் சந்தையைத் தாண்டி வெளிநாடுகளிலும் அவரது தயாரிப்புகள் அறிமுகமாகின.
அவருடைய நிறுவனம், இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI), வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் (DGFT), வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம் (APEDA) ஆகியவற்றின் உரிமங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை பெற்றுள்ளன.
பீகாரில் உள்ள கதிஹார், பூர்ணியா, அராரியா, கிஷன்கஞ்ச், சஹர்சா, தர்பங்கா, மதுபானி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 1,000 விவசாயிகளிடம் இருந்து குல்ஃபராஸின் நிறுவனம் நேரடியாக மக்கானாவை கொள்முதல் செய்து வருகிறது.
இடைத்தரகர்களைத் தவிர்த்து விவசாயிகளிடம் நேரடியாகக் கொள்முதல் செய்வதால், விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது.
கிராமத்திலேயே வேலை
குல்ஃபராஸின் நிறுவனத்தில் 35 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். குல்ஃபராஸின் நிறுவனம், ஒவ்வொரு நாட்டினரும் விரும்பும் சுவையில் மக்கானாவை தயாரித்து, ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. வெளிநாடுகளில் நடைபெறும் கண்காட்சிகளிலும் அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் தங்கள் தயாரிப்புகளை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்து, சந்தைப்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான போக்குவரத்து, சரக்குகளை கையாள்வது ஆகியவை மிகவும் சவாலாக இருந்துள்ளது. அந்த சிக்கல்களை, மத்திய அரசின் ஏற்றுமதி வசதி மையமான 'டாக் நிர்யாத் கேந்திரா' தீர்த்து உதவி செய்துள்ளது.
பிற தொழில்முனைவோருக்கும் உதவி
பிற தொழில்முனைவோரும் அவரவர் பிராண்ட் பெயர்களில் மக்கானாவை விற்பனை செய்யும் வகையில், மக்கானவை ஒயிட் லேபிளுடன் பேக்கிங் செய்து குல்ஃபராஸ் வழங்கி வருகிறார்.
இந்தியாவில் மக்கானா உற்பத்தியில், பீகார் மாநிலம், முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அங்கு உற்பத்தியாகும் மக்கானாவின் பெரும்பகுதி நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் இடம்பெறுகிறது. கதிஹார் மாவட்டமும் மக்கானா உற்பத்தியில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது.
ஒரு சிறிய குடிசையில் ரூ.2 லட்சம் கடனுடன் தொடங்கிய தொழில், இன்று ரூ.10 கோடி ஆண்டு வர்த்தகத்தையும், சர்வதேச ஏற்றுமதியையும் எட்டியுள்ளது.
பாரம்பரிய விவசாய விளைபொருளுக்கு மதிப்புக் கூட்டி, விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு குல்ஃபராஸின் பயணம் ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.