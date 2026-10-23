சாத்தான்குளம் அருகே வீடு புகுந்து பெண் வெட்டிக்கொலை, 2 சிறுமிகள் கடத்தல் - காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் வெறிச்செயல்
வீடு புகுந்து இளைஞர் சரமாரியாக வெட்டியதில் பெண்ணின் தாயார் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
Published : October 23, 2026 at 2:25 PM IST
தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் அருகே காதல் விவகாரத்தில் வீடு புகுந்து பெண்ணின் குடும்பத்தினரை வெட்டி, இரண்டு சிறுமிகளை இளைஞர் கடத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள முதலூரை சேர்ந்தவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் (43). இவரது மனைவி மேரி விஜிலா (39). இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்களும், 1 மகனும் உள்ளனர். இதில் மூத்த மகள், ஆனந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த புரோட்டா மாஸ்டரான ஞானப்பிரகாஷ் (23) என்பவரை காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த காதல் விவகாரம் குடும்பத்தினருக்கு தெரிய வந்ததை தொடர்ந்து, அவர்கள் கண்டித்துள்ளனர். இதனால் அவர், ஞானப்பிரகாஷிடம் இருந்து விலகியதாக தெரிகிறது. இதனையடுத்து, ஆத்திரமடைந்த ஞானப்பிரகாஷ், நேற்று (அக்.22) நள்ளிரவு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு லேசான மழை பெய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், முத்துக்கிருஷ்ணனின் வீட்டிற்குள் பின்வாசல் வழியாக நுழைந்துள்ளார்.
அப்போது வீட்டிற்கு யாரோ வந்தது தெரிந்து, மூத்த மகள் சத்தமிட்ட நிலையில், அங்கிருந்த முத்துக்கிருஷ்ணனை ஞானப்பிரகாஷ் தான் கையில் வைத்திருந்த அரிவாளால் வெட்டியுள்ளார். இதில் முத்துக்கிருஷ்ணனுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவரின் மனைவி மேரி விஜிலா, ஞானப்பிரகாஷை தடுக்க சென்ற போது, அவரையும் வெட்டினார். இதில் நிலைத்தடுமாறி கீழே விழுந்த மேரி விஜிலா, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மேலும், இந்த சம்பவத்தைப் பார்த்து சத்தம் போட்ட முத்துக்கிருஷ்ணனின் மகனையும் கழுத்தில் வெட்டி விட்டு, அங்கிருந்த இரண்டு சிறுமிகளையும் மிரட்டி, இரு சக்கர வாகனத்தில் கடத்தி சென்றுள்ளார்.
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இந்த சம்பவம் குறித்து இன்று அதிகாலை சாத்தான்குளம் போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் இது குறித்து உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கடத்திச் செல்லப்பட்டவர்களில் மூத்த மகளின் செல்போனையை தொடர்பு கொண்ட போது, ஞானப்பிரகாஷ் இவர்களை ஆனந்தபுரத்தை உள்ள அவரின் வீட்டில் அடைத்து வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் உடனடியாக அங்கு சென்று, அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சிறுமிகளை மீட்டனர். தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி சிவப்பிரசாத் தலைமையிலான போலீசார் தலைமறைவான ஞானப்பிரகாஷை காட்டுப் பகுதியில் கைது செய்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் முதலூர் மற்றும் ஆனந்தபுரம் பகுதிகளில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.