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யோக கலை இந்தியா உலகிற்கு அளித்த கொடை; தமிழக ஆளுநர் பெருமிதம்

ஆண்டுதோறும் ஜூன் 21-ம் தேதி சர்வதேச யோகா தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

கோவை யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஆளுநர்
கோவை யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஆளுநர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 1:12 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: மனிதகுல நன்மைக்காக நமது ரிஷிகளும் முனிகளும் வழங்கிய யோக கலை உலகிற்கு இந்தியா அளித்த கொடையாகும் என்று தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் சிறப்ப விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

இந்நிகழ்வில் 1,564 பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களோடு இணைந்து ஆளுநர் யோகாசன பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்புரை ஆற்றிய தமிழக ஆளுநர், யோகா என்பதை ஒருநாள் மட்டும் கொண்டாட்டமாக கருதாமல், ஆண்டு முழுவதும் தினமும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்நிகழ்வில், மேற்கு வங்க மாநிலத் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை கலந்து கொண்ட சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சி நேரலை செய்யப்பட்டது.

இதில், பல்கலைக்கழக பொறுப்பு துணைவேந்தர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் துறை பேராசிரியர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.

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நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மகிழம் மரக்கன்றை ஆளுநர் நட்டு வைத்தார்.

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழக ஆளுநர், "பிரதமர் மோடி அவர்களின் சிறிய முன்னெடுப்பால் சர்வதேச அளவில் யோக கலை கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. மனிதகுல நன்மைக்காக நமது ரிஷிகளும் முனிகளும் வழங்கிய யோக கலை உலகிற்கு இந்தியா அளித்த கொடையாகும். யோகாவை அனைவரும் தினமும் கடைபிடிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

12வது சர்வதேச யோகா தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி,
உலகெங்கிலும் உள்ள 210 இந்தியத் தூதரகங்கள் மூலம் சுமார் 2,500 இடங்களில் பிரம்மாண்ட யோகா நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. 190-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இந்த கொண்டாட்டத்தில் இணைந்துள்ளன.

​புதிய முயற்சிகள்: இந்த ஆண்டு நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவர்களுக்காக "விமானப் பயணத்திற்கான யோகா" (Yoga for Air Travel) என்ற புதிய யோகா முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், நீரிழிவு மற்றும் ரத்த அழுத்தம் போன்ற வாழ்க்கை முறை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 10 பிரத்யேக யோகா நெறிமுறைகளையும் மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TN GOVERNOR YOGA COIMBATORE
JUNE 21
சர்வதேச யோகா தினம்
தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர்
INTERNATIONA L YOGA DAY 2026

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