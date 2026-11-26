மலைப்பாதை பள்ளத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 12 வயது சிறுமியின் உடல் - ஏற்காட்டில் பரபரப்பு
உயிரிழந்த சிறுமி யார்? எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்? என்பது குறித்து ஏற்காடு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 8:20 PM IST
சேலம்: ஏற்காடு மலைப்பாதையின் 15 அடி பள்ளத்தில் இருந்து 12 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஏற்காட்டில் இருந்து குப்பனூர் செல்லும் மலைப்பாதையில் உள்ள வழுக்குப்பாறை பகுதியில் சாலையோரத்திலிருந்து சுமார் 15 அடி பள்ளத்தில் சிறுமி ஒருவரின் உடல் கிடப்பதாக இன்று (நவ.26) சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவியது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஏற்காடு காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் அமிர்தலிங்கம் தலைமையிலான காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, பள்ளத்தில் 12 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமி உயிரிழந்த நிலையில் கிடப்பது உறுதிச் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, சிறுமியின் உடலை மீட்ட காவல்துறையினர், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், உயிரிழந்த சிறுமி யார்? எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்? சிறுமியின் உடலை போட்டுச் சென்றது யார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மலைப்பாதையில் சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.