ஏற்காட்டை கைப்பற்றுமா திமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026: ஏற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, நாதக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்பட 13 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:08 AM IST
ஏற்காடு தனி (சேலம்)- சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனி சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மிக முக்கியமான தொகுதியான ஏற்காடு (தனி) தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது.
சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது ஏற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி. ஏழைகளின் ஊட்டி என்றழைக்கப்படும் ஏற்காட்டிற்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துச் செல்கின்றனர். மலைவாழ் மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாகும்.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
சேலம் மாவட்டம், ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் உஷாராணி, திமுக சார்பில் ரேவதி மாதேஸ்வரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பழனிச்சாமி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் லட்சுமி உள்பட மொத்தம் 13 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஏற்காடு தொகுதி வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தனர். இத்தொகுதியில் 92.00% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 83.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இந்த முறை 9.42% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
ஏற்காடு தொகுதியின் கள நிலவரம்
கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் ஏற்காடு (தனி) தொகுதியில் அதிமுக 9 முறையும், திமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 2011 முதல் 2021 வரை இடைத்தேர்தல் உள்பட அதிமுக தொடர்ந்து நான்கு முறை வெற்றிப் பெற்றுள்ளது.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சித்ரா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தமிழ்செல்வனை 17,394 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சித்ரா, 25,955 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தமிழ்செல்வனைத் தோற்கடித்தார்.
வாக்காளர்கள் விவரம்
தனித் தொகுதியான ஏற்காட்டில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,70,529 ஆகும். இதில் 1,32,685 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,37,827 பெண் வாக்காளர்களும், 17 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
ஏற்காடு தொகுதி அதிமுகவுக்கு சாதகமான தொகுதியாகப் பார்க்கப்படும் நிலையில் மீண்டும் அதிமுகவுக்கே வாய்ப்பு கிட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், தவெகவும் போட்டியிடுவதால் வாக்குகள் கணிசமாகப் பிரியும்.
ஏற்காடு தனி தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|சித்ரா
|அதிமுக
|2021
|சித்ரா
|அதிமுக