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'ஏலகிரி கோடை விழா' திருவண்ணாமலையை உதாரணம் கூறிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி

கோடை விழாவை மக்களுக்கு தெரியும் வகையில் செய்தித்தாள்களில் விளம்பரம் செய்திருக்க வேண்டும் என கே.சி.வீரமணி தெரிவித்தார்.

ஏலகிரி கோடை விழாவில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி
ஏலகிரி கோடை விழாவில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 6:44 PM IST

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திருப்பத்தூர்: இனி வரும் காலங்களில் திருவண்ணாமலை கோடை விழாவை போன்று ஏலகிரி மலை கோடை விழாவையும் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டை அருகே உள்ள "ஏழைகளின் ஊட்டி" என்று அழைக்கப்படும் ஏலகிரி மலை, சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கி வருகிறது.

இந்த ஏலகிரி மலையில், ஆண்டுதோறும் கோடை விழா நடத்தப்படுவது வழக்கம். இதற்கு முன்பு, கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு கோடை விழா நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து கடந்த ஆண்டு ஒருநாள் மட்டுமே பெயரளவுக்கு கோடை விழா நடத்தப்பட்டது.

இந்த ஆண்டு, கோடை விழா மிகப் பிரமாண்டமாக நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த ஆண்டு இரண்டு நாட்கள் விழா நடைபெறும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்தது.

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இந்நிலையில், ஏலகிரி மலை கோடை விழா இன்று தொடங்கியது. தொடக்க விழாவில், வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமார், திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருப்பதி, ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.சி.வீரமணி, வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சையத் பாரூக் பாஷா மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

மேடையில் முன்னாள் அமைச்சரும், ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே.சி.வீரமணி பேசுகையில், "கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில், ஆட்சி முடியும் தருவாயில் கடமைக்காக 1 நாள் மட்டும் ஏலகிரி கோடை விழாவை நடத்தினார்கள். அதற்கு முன்பு, அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆண்டு தோறும் ஏலகிரி கோடை விழா நடத்தப்பட்டது. தற்போது புதிதாக அமைந்துள்ள ஆட்சியில் கோடை விழாவை நடத்த முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால், மக்களுக்கு தெரியும் வகையில் செய்தித்தாள்களில் விளம்பரம் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், செய்தித்தாள்களில் விளம்பரம் தரவில்லை.

அருகில் இருக்கும் திருவண்ணாமலையில் கோடை விழாவை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார்கள். எனவே, இனிவரும் காலங்களில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திலும் ஏலகிரி மலை கோடை விழாவை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும்.

நான் அறிவுரை சொல்லவில்லை. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கோடை விழாவை சிறப்பாக நடத்தினோம். எனவே, எங்கள் அனுபவத்தில் இருந்து சொல்கிறேன். மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அதிக விளம்பரங்கள் கொடுத்திருக்க வேண்டும்.

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அப்போதுதான் பொதுமக்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். மேலும், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கும் முறையாக அழைப்பு விடுக்கவில்லை. கோடை விழா ஏற்பாடுகளை இன்னும் சிறப்பாக செய்து, சினிமா பிரபலங்களை அழைத்து வந்து நடத்த வேண்டும்.

இனிவரும் காலங்களில் தற்போதுள்ள புதிய அரசு, சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் மலைவாழ் மக்களின் நலன் கருதி ஏலகிரி மலை கோடை விழாவை முன்னெடுத்து நடத்த வேண்டும்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

KC VEERAMANI
YELAGIRI SUMMER FESTIVAL
THIRUPPATHUR
OOTY OF THE POOR
KC VEERAMANI ON YELAGIRI FESTIVAL

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