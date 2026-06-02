பெண்களை வீடியோ எடுத்த ஜெராக்ஸ் கடைக்காரர் கைது
200- க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஜெராகஸ் கடையின் உரிமையாளர், ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்ததை அறிந்து காவல் துறையினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
Published : June 2, 2026 at 5:45 PM IST
திருநெல்வேலி: கடைக்கு வரும் பெண்களை செல்ஃபோனில் ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்த ஜெராக்ஸ் கடையின் உரிமையாளரை பேட்டை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பேட்டைப் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர், மாநகராட்சி அரசு மருத்துவமனை எதிரே உள்ள ஜெராக்ஸ் கடைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, ஜெராக்ஸ் கடையின் உரிமையாளர் முகமது அஸ்ரப் அலி, மறைமுகமாக அந்த இளம்பெண்ணை தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார். இதனைக் கண்டு சுதாரித்துக் கொண்ட அப்பெண், உடனடியாக தனது வீட்டிற்கு சென்று குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து விரைந்து வந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர், சம்மந்தப்பட்ட ஜெராக்ஸ் கடையின் உரிமையாளர் முகமது அஸ்ரப் அலியைப் பிடித்து விசாரித்துள்ளனர். அப்போது தனது செல்போனை அவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, அந்த செல்போனுடன் பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற இளம்பெண் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் புகார் மனு அளித்துள்ளனர். மேலும், சம்மந்தப்பட்ட கடைக்காரரின் செல்போனையையும் ஒப்படைத்தனர். செல்போனை ஆய்வுச் செய்த காவல்துறையினர், 200- க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தனது கடைக்கு வரும் பெண்களை அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே முகமது அஸ்ரப் அலி, ஆபாசமாக வீடியோவை எடுத்துள்ளார். இது குறித்து பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த பேட்டை காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் அருள் பிரகாஷ், தலைமறைவாக இருந்த முகமது அஸ்ரப் அலியை கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம், பேட்டை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.