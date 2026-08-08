ETV Bharat / state

அரசு மருத்துவமனையில் மகளுக்கு தவறான சிகிச்சை எனக் கூறி ஆளுநர் மாளிகை முன்பு தலைமைக் காவலர் போராட்டம்

தவறான சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தலைமைக் காவலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைமைக் காவலர் கோதண்டபாணி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைமைக் காவலர் கோதண்டபாணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசு மருத்துவமனையில் அளிக்கப்பட்ட தவறான சிகிச்சையால் தான் தன்னுடைய மகள் கால் பாதத்தை இழந்ததாகக் கூறி, ஆளுநர் மாளிகை முன்பு தலைமைக் காவலர் கோதண்டபாணி இன்று (ஆகஸ்ட் 8) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

சென்னை ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணியாற்றி வருபவர் கோதண்டபாணி. இவருக்கு 13 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். இந்த சிறுமிக்கு 3 வயது முதல் சிறுநீரகப் பிரச்சனை இருந்து வந்ததாகவும், இதற்காக சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சிறுமியின் வலது காலில் கடுமையான அரிப்பு ஏற்பட்டதுடன், கால் பாதங்கள் பாதிக்க தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சிறுமி மீண்டும் எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, மேல்சிகிச்சைக்காக சிறுமி சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

அங்கு சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ரத்தம் உறைதல் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால் கால் பாதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்த பிரச்சனை தீவிரமாக உள்ளதால் சிறுமியின் கால் பாதத்தை மருத்துவர்கள் அகற்றியுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையின் மருத்துவர்களின் கவனக்குறைவாலும், தவறான சிகிச்சையாலும் தனது மகளின் கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டி, தலைமைக் காவலர் கோதண்டபாணி தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் காவலர் சீருடையில் தனது மகளுடன் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்த கோதண்டபாணி, கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று ஆளுநர் மாளிகை முன்பு காவலர் சீருடையில், மகளுடன் தேசியக் கொடியை ஏந்தியபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் ஆளுநர் மாளிகையில் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள், தலைமை காவலர் கோதண்டபாணியை கைது செய்தனர்.

அப்போது பேசிய கோதண்டபாணி, “சிகிச்சையில் தவறு செய்த மருத்துவரை கைது செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பாக ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசிடம் புகார் அளித்தும் தற்போதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மேலும், இதனால் தனது குழந்தையின் வாழ்க்கையே பாதிக்கப்பட்டுவிட்டது. மகளின் மருத்துவச் செலவுக்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து வருகிறேன்.

இதையும் படிங்க: சிறுநீர் மஞ்சள் நிறமாக வந்தால் நோயின் அறிகுறியா? சிறுநீரக மருத்துவர் விளக்கம்!

இந்த விவகாரத்தில் தேசிய குழந்தைகள் நல ஆணையமும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளேன். மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதில் என் மீது தவறு இருந்தால் என் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்.

எனக்கு ஆதரவாக வரும் சமூக ஆர்வலர்களும் தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றனர். குற்றம் செய்த மருத்துவரை காப்பாற்றிய ஆட்சி என தற்போதைய த.வெ.க. அரசு கருதப்படும். கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இனிமேல் யாரும் இதுபோன்று பாதிக்கப்படக்கூடாது” என்று கூறினார்.

TAGGED:

WRONG TREATMENT
தலைமைக் காவலர் போராட்டம்
EGMORE GOVERNMENT HOSPITAL
HEAD CONSTABLE PROTEST
HEAD CONSTABLE PROTESTS RAJ BHAVAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.