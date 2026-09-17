கடந்த ஆட்சியின் தவறான கொள்கைகள் இந்த ஆட்சியிலும் தொடரக் கூடாது - அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்
பெரியாரின் நீண்டநாள் கோரிக்கையான சமூக நீதிக் கணக்கெடுப்பு எனப்படும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தமிழக அரசு விரைவில் நடத்த வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : September 17, 2026 at 10:02 PM IST
விழுப்புரம்: கடந்த ஆட்சியில் கடைபிடிக்கப்பட்ட தவறான கொள்கைகளை இந்த அரசும் தொடரக்கூடாது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
திண்டிவனத்தை அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில், தந்தை பெரியாரின் 148-வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி அங்குள்ள தந்தை பெரியார் சிலைக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, இடஒதுக்கீடு போராட்ட தியாகிகள் தினமும் அனுசரிக்கப்பட்டது.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறுகையில், "பெரியார், அம்பேத்கர், கார்ல் மார்க்ஸ் ஆகியோரை கொள்கைத் தலைவர்களாகக் கொண்டு பாமக தொடங்கப்பட்டது. பெரியார் இல்லையென்றால் தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி கிடைத்திருக்காது. அவரது நீண்டநாள் கோரிக்கையான சமூக நீதிக் கணக்கெடுப்பு எனப்படும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தமிழக அரசு விரைவில் நடத்த வேண்டும். அனைத்து பின்தங்கிய சமூகங்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு மட்டுமின்றி நலத்திட்டங்களையும் வழங்கி அவர்களை முன்னேற்ற வேண்டும்.
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1987-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 17-ந் தேதி நடைபெற்ற ஒருவார சாலை மறியல் போராட்டத்தின் முதல் நாளில் 21 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் தியாகத்தின் அடிப்படையில்தான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை ராமதாஸ் போராடி பெற்றுத் தந்தார். இது துக்க நாள் அல்ல. எதிர்கால தலைமுறையினர் கல்வி கற்று, வேலைவாய்ப்பு பெற்று, சுயமரியாதையுடன் வாழ்வதற்கு உயிர்த் தியாகம் செய்தவர்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் நினைவுகூரும் நாள்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் பாமக யாருக்கு ஆதரவு அளிக்கும் என்பது குறித்து கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவு அறிவிக்கப்படும்.
முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்று முதலீடுகளை ஈர்ப்பது அவசியமானது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக மேலும் முதலீடுகளை ஈர்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவது அரசின் முக்கிய கடமையாக இருக்க வேண்டும்.
வெளிநாடுகள் மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களிலும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடுகளை நடத்தி, தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்குவதற்கான சாதகமான சூழல் இருப்பதை எடுத்துக்கூற வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான அனுமதிகள், வரிச்சலுகைகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி, முதலீடுகளை ஈர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனியார் நிறுவனங்களில் 80 சதவீத வேலைவாய்ப்புகளை உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வழங்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும்.
போக்குவரத்துத் துறை உள்ளிட்ட பொதுத் துறைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைப்பதில்லை. எனவே இது சமூக நீதிக்கு எதிரானது. போக்குவரத்துத் துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
அரசுத்துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் கடைபிடிக்கப்பட்ட தவறான கொள்கைகளை இந்த அரசும் தொடரக்கூடாது.
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் பி.சி.ஆர். வழக்குகள், விசாரணையின்றி அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக பதிவு செய்யப்படுவதாக கூறப்படும் புகார்களை அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதனால் மாணவர்கள், அரசு வேலைக்கு செல்வதில் ஏற்படும் சிக்கல்களை சரிசெய்ய வேண்டும்.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் ஊழல்கள் குறித்து பாமக சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவை குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். தென் மாவட்டங்களில் கனிம கொள்ளை மூலம் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து கேரளாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்படும் விவகாரத்திலும் விசாரணை நடத்தி, சட்ட விரோதமாக சேர்க்கப்பட்ட சொத்துகள் இருந்தால் அவற்றை பறிமுதல் செய்து அரசு கஜானாவில் சேர்க்க வேண்டும்.
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அக்டோபர் 15-ந் தேதி முதல் யுபிஐ மூலம் ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு மேல் பணம் செலுத்தினால் 0.4 சதவீதம், அதிகபட்சமாக ரூ.300 வரை கட்டணம் விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இது நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் கட்டணமாக இருந்தாலும் இறுதியில் அதன் சுமை நுகர்வோர் மீது விழும். எனவே இந்த முடிவை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும்.
ஹைட்ரோகார்பன், பரந்தூர் திட்டங்கள்‘
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் உள்ளதால் அங்கு ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளுக்கு மாநில அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது. மீறி அனுமதி வழங்கப்பட்டால் கடுமையான போராட்டம் நடத்தப்படும்.
பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக 5,700 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், அதே பகுதியில் செமிகண்டக்டர் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படுவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்களா?
கடலூர் சிப்காட் பகுதியில் உள்ள ரசாயன தொழிற்சாலைகளால் நீர், நிலம், காற்று மாசுபடுகிறது. இதுகுறித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என்.எல்.சி. நிறுவனத்துக்காக இனி ஒரு பிடி நிலம்கூட கையகப்படுத்தி தர மாட்டோம் என்று முதல் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும்.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தைவிட இந்த ஆண்டு சுமார் 4 ஆயிரம் மெகாவாட் கூடுதல் மின்சார தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மின்தடை இல்லாமல் மின்சாரம் வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டு 10 நாட்கள் ஆகியும் காவிரி டெல்டாவின் கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் சென்றடையவில்லை. கர்நாடக அணைகளில் தண்ணீர் இருப்பதால் தமிழக அரசு தொடர்ந்து மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்த வேண்டும். பிரதமர் மற்றும் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து தமிழகத்துக்கான காவிரி நீரை பெற்றுத்தர அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.