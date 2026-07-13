பூமணியின் ஆண்டாள் நாவல் முற்றுப்பெறும் முன்னரே அவரது வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது - எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் வேதனை
'வெக்கை' நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் 'அசுரன்' என்ற திரைப்படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்கியதை எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் நினைவு கூர்ந்தார்.
Published : July 13, 2026 at 10:30 PM IST
தூத்துக்குடி: பூமணி எழுதிக் கொண்டிருந்த நாவல் முற்று பெறுவதற்கு முன்னரே அவர் மறைந்துவிட்டதாக பிரபல எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற பிரபல எழுத்தாளரும், கதாசிரியருமான பூமணி (79) உடல் நலக்குறைவால் சென்னையில் நேற்று (ஜூலை 12) காலமானார். இதையடுத்து அவரது உடல் சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது. மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
அந்தவகையில், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் எழுத்தாளர்கள் திரண்டு வந்து இன்று அஞ்சலி செலுத்தனர். சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வனும் பூமணிக்கு உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "நவீன இலக்கியத்தில் சிறுகதை, நாவல் என்கின்ற இரண்டு வகைமைகளில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை செய்தவர் எழுத்தாளர் பூமணி.
இவர் கரிசல் இலக்கியத்தின் முன்னோடி எழுத்தாளர்களில் ஒருவரும் ஆவார். அவருடைய சிறுகதைகள் மிகவும் நுட்பமும், சொற்செறிவும், செற்சிக்கனமும் கொண்ட படைப்புகள் ஆகும். இவ்வளவு சிக்கனமாக ஒரு கதையை எழுத முடியுமா? என்று எல்லோரும் வியப்படையக் கூடிய வகையிலே பூமணியின் சிறுகதைகள் இருக்கும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர் சிறுகதை எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு, நாவல்களை எழுத துவங்கினார். அவர் எழுதிய 'பிறகு' என்ற நாவல் பலரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒன்று. இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கரிசல் வாழ்க்கையை மிக விரிவாக பேசிய ஓர் நாவல் தான் 'பிறகு'.
அதேபோல், இவர் எழுதிய 'வெக்கை' என்கிற நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் 'அசுரன்' என்ற திரைப்படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்கினார்.
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பூமணி, தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய நிதி நல்கையோடு 'கருவேலம் பூக்கள்' என்கின்ற ஒரு திரைப்படத்தை இயக்கினார். அது கரிசல் காட்டினுடைய தீப்பெட்டி தொழிலாளிகள், கரிசல் விவசாயிகள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முழுநீள திரைப்படம். உலகத்தினுடைய பல்வேறு திரைப்பட விழாக்களில் அந்த திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது.
இப்போதும் கூட அவர் ஆண்டாளை மையமாக வைத்து ஒரு நாவலை எழுதிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால், அந்த நாவல் முற்று பெறுவதற்கு முன்னரே அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது. இது மிகப்பெரிய சோகம். இவரை இழந்து எழுத்தாளர்கள் உலகமே மிகுந்த சோகத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிறது. அவருடைய மறைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறேன்" என்றார்.
அரசு மரியாதைக்கு நன்றி
மறைந்த சாகித்ய அகாடமி விருதுபெற்ற பூமணியின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு பூமணியின் மகன் ரவி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.