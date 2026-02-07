"AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இனி காட்டுத்தீயையும் தடுக்கலாம்" - இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின் புதிய முயற்சி
99 சதவீத காட்டுத்தீ விபத்துகள் மனித தவறுகளால் தான் நடக்கிறது என வனப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப இயக்குநர் ஆரீந்தரன் தெரிவிக்கிறார்.
"AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட இடங்கள், அவை பரவ வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் உள்ளிட்ட விபரங்களை சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் பெறலாம்" என்கிறார் இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின் வனப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப இயக்குநர் ஆரீந்தரன்
ஏஐ தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. ஏஐ மூலம் நாம் கற்பனைக்கு எட்டாத சில விஷயங்களை செய்து கொள்ள முடியும். அதில் ஒரு படி மேலாக சென்று காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த AI உதவும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா. இருந்தாலும், ஏஐயை நாடும் அளவிற்கு காட்டுத்தீ அவ்வளவு கொடூரமானதா? என பலருக்கும் கேள்விகள் எழலாம். ஆம்..
மின்னல், கடும் வறட்சி மற்றும் அதிக வெப்பம் போன்றவற்றால் ஏற்படும் காட்டுத்தீ பெரும்பாலும் இயற்கை பேரிடராகவே கருதப்பட்டாலும், மனிதர்களின் சில கவனக்குறைவாலும் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால், காட்டில் உள்ள மரங்கள், புல், சருகுகள் போன்றவை தீக்கிரையாகும், பல்லுயிர் இழப்பு (biodiversity loss) ஏற்படுத்தும், பல அரிய வகை தாவர இனங்கள், மரங்கள் அழிந்துபோகும்.
அதுமட்டுமின்றி, காட்டுத்தீ மண்ணின் மேலடுக்கை எரித்து, மழைக்காலத்தில் அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும். மண்ணின் நீர் உறிஞ்சும் திறன் குறையும்போது, வெள்ளம், நிலச்சரிவு போன்றவை ஏற்படும் அபாயங்கள் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட காட்டுத்தீ இந்தியாவில் பெரிதளவில் ஏற்படுவதில்லை என்றாலும், ஒருசில நேரங்களில் அதிகளவிலான காட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது.
அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் 2018 மார்ச் மாதம் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அப்போது, மலையேற்ற பயிற்சிக்காக சென்ற கல்லூரி மாணவர்கள் குழுவை சேர்ந்த 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பலரும் கடுமையான தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர். வார விடுமுறையில் மலையேறச் சென்றபோது, மாணவர்களுக்கு நிகழ்ந்த இந்த துயர சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ஏற்கனவே சில நாட்களாக காட்டுத்தீ எரிந்து கொண்டிருந்த நிலையில், அனுமதியின்றி ட்ரக்கிங் சென்றதாலும், உலர் புல் மற்றும் சூடான காற்றால் தீ வேகமாக பரவியதாலும் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் 2024 மார்ச் மாதம் சுமார் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயால், 30 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட காடுகள் அழிந்து நாசமானது. இந்திய விமானப்படையின் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகே தீ அணைக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, 2024 ஏப்ரல் மாதம் கொடைக்கானல் பகுதியில் காட்டுத்தீ பரவியது. அது கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட பெரிய அளவிலான தீ எனக் கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கோடைக்காலங்களில் அதிகமான வெப்பம் பதிவாவதால், காட்டுத்தீ ஏற்படாமல் இருக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
AI-யை பயன்படுத்தி காட்டுத்தீயை தடுக்கலாம்
அதன் ஒருபகுதியாக, காட்டுத்தீ மூலம் ஏற்படும் பேராபத்தைத் தடுக்க, இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் சார்பில், 'வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பில் தொழில்நுட்பத்தின் உதவி' என்ற காட்டுத்தீ மேலாண்மை தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கோவையில் நடைபெற்றது. இதில், கோவை வனக்கோட்டம் மற்றும் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட பொள்ளாச்சி, திருப்பூர் ஆகிய வனக்கோட்டத்தை சேர்ந்த வனத்துறை அதிகாரிகள், தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பினர் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
வனத்துறையின் நடவடிக்கை
அப்போது காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பேசிய கோவை மண்டல தலைமை வனப் பாதுகாவலர் வெங்கடேஷ், "கடந்த சில வாரங்களாகவே வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. முதலில் 500 கி.மீ தூரத்திற்கு தீ தடுப்பு கோடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து காட்டுத்தீ ஏற்படும் இடங்களில் தண்ணீர் கொண்டு செல்வதற்காக வனத்துறை சார்பில் இரண்டு பிரத்தியேக வாகனங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது. இதுதவிர வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் வனப் பணியாளர்கள் வனப்பகுதிக்குள் ரோந்து சென்று வருகின்றனர். காட்டுத்தீ ஏற்படும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்த இடங்களில் முன்கூட்டியே தீ தடுப்பு கோடுகள் போடப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துவது இனி நமது உள்ளங்கையில் என்று கூறும் வகையில், இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF) AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, காட்டுத்தீ பரவுவதைத் தடுக்கவும், தீ ஏற்படும்போது அதை அணைக்கவும் செயலியை உருவாக்கியுள்ளனர். ஏஐ இதெற்கெல்லாமா பயன்படும் என்ற பலரது சந்தேகத்திற்கு, இது வனத்துறைக்கு நிச்சயம் உதவியாக இருக்கும் என உறுதியாக தெரிவிக்கிறார் அந்த அமைப்பின் வனப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப இயக்குநர் ஆரீந்தரன்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் - ஏப்ரல் வரையிலான காலகட்டத்தில், காட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான இந்த 3 மாத காலத்தில்தான் அதிகளவிலான காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் 2012 - 2025 வரை மொத்தமாக 41,195 காட்டுத்தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஜனவரி - ஏப்ரல் வரை மட்டும் 33,672 காட்டுத்தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 2025-ல் 2,280 காட்டுத்தீ விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளது.
காட்டுத்தீக்கு மனித தவறுகளாலே காரணம்
இந்த விபத்துகளில் பெரும்பாலானவை அண்டை மாநிலங்களை ஒட்டியுள்ள எல்லையோரப் பகுதிகளிலேயே நடந்துள்ளது. அதேசமயம், சாலையோரங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒட்டிய இடங்களிலும் அதிக காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளன. 2020 - 2021 ஆம் ஆண்டில் கரோனோ பெருந்தொற்றின் காரணமாக, வனப்பகுதிகளில் மனித நடமாட்டம் குறைவாக இருந்தது. இதனாலேயே அக்காலகட்டத்தில் காட்டுத்தீ விபத்துகள் குறைந்து காணப்பட்டன. ஆனால், அடுத்த ஆண்டுகளில் மீண்டும் காட்டுத்தீ விபத்துகள் அதிகரித்துவிட்டன. அதிலும், திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, தேனி, வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் காட்டுத்தீ அதிகம் ஏற்படும் பகுதிகளாக உள்ளன. கோவையை பொறுத்தவரை கடந்த 13 ஆண்டுகளில் 310 காட்டுத்தீ விபத்துகள் நடந்துள்ளன. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் 7 காட்டுத்தீ விபத்துகளும், 2024ஆம் ஆண்டில் 9 காட்டுத்தீ விபத்துகளும் நடந்துள்ளன. 99 சதவீத காட்டுத்தீ விபத்துகள் மனித தவறுகளால் தான் நடைபெறுகின்றன.
ஏஐ மூலம் உடனடி தகவல்
தற்போது, காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட இடங்களை கண்டறிய இந்திய வன ஆய்வு மையம் செயற்கைக்கோள் மூலம் கண்காணித்து, சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு தகவல் அளித்து வருகிறது. அதேபோல, w.w.f india சார்பில் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மொபைல் செயலி மூலம் காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட இடங்கள், அவை பரவ வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் உள்ளிட்ட விபரங்களை சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் தகவல் பெற ஏற்பாடுகள் செய்து வருகிறோம். இதனால் காலதாமதம் தவிர்க்கப்பட்டு விரைவாக வனப்பணியாளர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த முடியும். இப்படி துரித நடவடிக்கைகள் எடுப்பதன் மூலம் இழப்புகளையும் குறைக்க முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.