மலேசியாவில் உலக தமிழர் வர்த்தக மாநாடு!
இந்த மாநாட்டில் உலகம் எங்கும் உள்ள தமிழ் தொழில் முனைவோர்கள் முதலீட்டார்கள் மற்றும் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
Published : October 24, 2025 at 5:28 PM IST
சென்னை: தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளான சிறுதானிய பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்வதற்காக உலக தமிழர் வர்த்தக பெருவிழா மலேசியாவில் டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் தேதி முதல் 25ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மில்டன் பவுண்டேஷன் நிறுவனர் சுந்தர், மலேசிய சிறு வர்த்தகர்கள் அமைப்பின் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கூறுகையில், "உலகிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டின் தொழில் முனைவோர்களுக்கும், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கும் உலக அளவில் சந்தையை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் உலக தமிழர்களின் வர்த்தக திருவிழா 2025 மலேசியாவில் டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
மேலும் டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி மலேசியாவில் உள்ள உலக தமிழர் வர்த்தக சங்கத்தின் நாலாவது ஆண்டு விழாவும் நடைபெறுகிறது. இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலேசியா வர்த்தகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய உணவு வகைகள் மற்றும் சிறு தானியங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட உள்ளது. மலேசியாவில் உள்ளவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறு தானியங்களை அதிகளவில் விரும்புகின்றனர், அதே போல் தமிழர்கள் கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பங்களையும் பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய சிறு மற்றும் குறு தொழில்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த மாநாட்டில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட உள்ளன. சிறு வியாபாரிகள் மற்றும் சிறு விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கவும் ஒவ்வொரு வெளிநாடுவாழ் தமிழரின் வீடுதோறும் ஒரு தொழில் முனைவரை உருவாக்கும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் தொழில் முனைவோர்கள், முதலீட்டார்கள் மற்றும் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் ஆயிரக்கணக்கில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
மேலும் சோளம், கம்பு, எண்ணெய் வித்துக்கள், சிறு தானியங்கள், மலைவாழ் மக்களின் தயாரிப்புகள், பனைப் பொருட்கள், தென்னை விவசாயம், பாரம்பரிய மூலிகைப் பொருள் தயாரிப்பு, உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களின் வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குகிறது.
இங்குள்ள வர்த்தகர்கள் மற்றும் இந்த தொழிலைச் சார்ந்த இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள் என 55 தொழில் முனைவோர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு மலேசியாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளனர். சென்னையில் இருந்து 22 தொழில் முனைவோர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். மேலும் இந்த மாநாட்டில் இலங்கையில் இருந்து சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் தலைவிகள், தொழில் முனைவோர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
மேலும் தமிழ் வர்த்தகர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோரிடம் தங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை நேரடியாக காண்பித்து, அவர்கள் விற்பனைக்கான அனுமதியை பெறலாம். மேலும் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான தொடர்பையும் ஏற்படுத்திக் தருகிறோம். இதனால் தமிழர்களின் பொருளாதாரம் மேம்படும். உலக அளவில் தமிழர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களின் சந்தையும் அதிகரிக்கும். இதனைத் தொடர்ந்து பிற நாடுகளிலும் வர்த்தக மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்" என தெரிவித்தனர்.