உலக பொம்மலாட்ட தினம்: மெய்சிலிக்க வைத்த கலைஞர்கள்
உலக பொம்மலாட்ட தினத்தையொட்டி ஸ்ரீ ராமபிரான், சிவதனுசை உடைத்து, சீதாதேவியை திருமணம் செய்து கொள்ளும் நிகழ்வை தத்ரூபமாகப் பொம்மலாட்ட காட்சியாக கலைஞர்கள் அரங்கேற்றினர்.
Published : March 22, 2026 at 10:00 AM IST
கும்பகோணம்: உலக பொம்மலாட்டத் தினத்தை முன்னிட்டு கும்பகோணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ முருகன் சங்கீதப் பொம்மலாட்ட சபா சார்பில் முப்பெரும் விழாவாகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பொம்மலாட்டக் கலைஞர்களும், பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர்.
மார்ச் 21- ஆம் தேதி உலக பொம்மலாட்டத் தினம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. மரபுவழி பழமையான கலைகளில் ஒன்றான பொம்மலாட்டக் கலையைப் பெருமைப்படுத்திடும் வகையில், கடந்த 2003- ஆம் ஆண்டு முதல் உலக பொம்மலாட்டத் தினம் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. விதவிதமான பொம்மைகளை வைத்து அதனை கையில் நூலால் இணைத்துக் கொண்டு கதைக்குக்கேற்ப அதனை இயக்குவதே பொம்மலாட்டக் கலையாகும்.
பொம்மலாட்டம் நமது கலைப் பாரம்பரியத்தையும், வாழ்வியலையும், வயது வித்தியாசங்களையும் கடந்து அனைத்து தரப்பினரையும் கவரும் வகையில் எளிய முறையில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த கல்வி வடிவம் என்றால் அது மிகையல்ல.
அழிவின் விழிம்பில் இருக்கும் இந்த கலையைத் தொடர்ந்து நம் வருங்கால தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு செல்ல ஏதுவாக பொம்மலாட்டக் கலையைத் தொடர்ந்து பாதுகாக்கவும், ஊக்குவிக்கவும் வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். பொம்மலாட்ட கலைஞர்கள் இந்த கலையை தங்கள் உயிர்மூச்சாகக் கொண்டுள்ளனர் என்றால் அது மிகையல்ல.
உலக பொம்மலாட்டத் தினத்தை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் பழனியாண்டவர் சன்னதியில் உள்ள லட்சுமி நாராயண தனியார் திருமண மண்டபத்தில் ஸ்ரீ முருகன் சங்கீத பொம்மலாட்ட சபா சார்பில் சபாவின் 65-வது ஆண்டு விழா, பொம்மலாட்டக் கலைஞர்களைப் பரிசளித்துப் பாராட்டி கௌரவித்தல் விழா என முப்பெரும் விழாவாக சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவினை முன்னிட்டு, ஸ்ரீ இராமபிரான், சிவதனுசை உடைத்து, சீதாதேவியை திருமணம் செய்து கொள்ளும் நிகழ்வு தத்ரூபமாகப் பொம்மலாட்ட காட்சியாக கலைஞர்கள் அரங்கேற்றினர். இதனை விழாவில் கலந்து கொண்டவர்கள் பார்த்து மெய்சிலிர்த்தனர். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினரையும் வெகுவாக கவர்ந்தது.
அரசு விழாக்களில் பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஒருநாள் வாய்ப்பு தர வேண்டும் என பொம்மலாட்ட கலைஞர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.