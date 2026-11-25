உலக பாரம்பரிய விழா: பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகளை கவர்ந்த சண்டிகேஸ்வரர் சிற்பம்
பார்வைத் திறன் குறைபாடு உடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் சிற்பத்தை தொட்டுப் பார்த்து அதன் சிறப்புகள் குறித்து அறிந்து கொண்டனர்.
Published : November 25, 2026 at 3:40 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள தொடு உணர்வுடன் கூடிய சண்டிகேஸ்வரர் சிற்பத்தை தொல்லியல் துறையினர் காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 19 முதல் நவம்பர் 25 வரை உலக பாரம்பரிய விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் உலக பாரம்பரிய விழா தொல்லியல் துறையால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புராதன சின்னங்களை பாதுகாப்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சோழர்களின் கட்டடக் கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும், உலக புராதன சின்னமாகவும் விளங்கும் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் உள்ள கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உலக பாரம்பரிய விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த விழாவை இந்திய தொல்லியல் துறை திருச்சி வட்டத்தின் பொறுப்பு கண்காணிப்புத் தொல்லியலாளராக உள்ள அறவாழி தொடங்கி வைத்தார். இந்த விழாவில் உலக புராதன சின்னங்கள் குறித்து பார்வை குறைபாடு உடையவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பிரெய்லி கையேடும் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த உலக பாரம்பரிய விழாவில் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சண்டிகேஸ்வரர் மூர்த்தியின் தொடு உணர் சிற்ப மாதிரி அமைக்கப்பட்டு, பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் பிரெய்லி முறையில் தொடு உணர்வு மூலம் சிற்பத்தை தொட்டு அறிந்து சிற்பத்தின் சிறப்புகள் மற்றும் அதன் வரலாறு ஆகியவற்றை அறிந்து கொண்டனர்.
தொடு உணர்வு மூலம் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சிற்பத்தை தொட்டு அறிந்து கொள்ளும்போது ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் சிற்பத்தின் சிறப்புகள் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
இதில் திருச்சி பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மாணவிகள் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பார்வை திறன் குறைபாடு உடைய மக்கள் கலந்து கொண்டு, தொடு உணர்வுடன் கூடிய சிற்பத்தை தொட்டு, அதன் சிறப்புகள் குறித்து அறிந்து கொண்டனர்.
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இது குறித்து, திருச்சி பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர் ஷோபியா கூறிய போது, “பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு கோயில்களில் உள்ள சிலைகளை தொட்டு உணர்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை.
ஆனால், இந்திய தொல்லியல் துறையினர் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளை கருத்தில் கொண்டு, கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் சண்டிகேஸ்வரருக்கு சிவன் மாலையிடுவது போன்றும் அருகில் பார்வதி இருப்பது போன்றும் சிற்பத்தை வடிவமைத்துள்ளனர். அந்த சிற்பத்தைத் தொடும் போது சிலை எந்த வடிவில் உள்ளது என்பது விளக்கப்படுகிறது” என்று கூறினார்.