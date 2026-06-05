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சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நீதிமன்றம் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை; மீண்டும் வரும் தடாகம் பள்ளத்தாக்கு

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நீதிமன்றம் எடுத்த நடவடிக்கையால் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வரும் தடாகம் பள்ளத்தாக்கு குறித்து இன்றைய சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வரும் தடாகம்
மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வரும் தடாகம் (ETV Bharat Tmail Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 7:14 PM IST

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-BY எஸ்.சீனிவாசன்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்ட 185 செங்கல் சூளைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டதால், தற்போது அப்பகுதியில் படிப்படியாக இயற்கை சமநிலை திரும்பி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் சின்ன தடாகம், சோமயம்பாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம், பன்னிமடை ஆகிய நான்கு ஊராட்சிகளில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அரசு விதிமுறைகளை மீறி ஏராளமான செங்கல் சூலைகள் செயல்பட்டு வந்தன.

செங்கல் தயாரிப்பிற்காக விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மலையடிவார ஓடைகளில் சுமார் 1.10 கோடி கன மீட்டர் அளவுக்கு மேல் செம்மண் சட்டவிரோதமாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டன. இதனால் பவளப்பாறைகள் போன்ற இயற்கை நிலப்பரப்பும், பவானிசாகர் அணையின் பரப்பளவைவிட மூன்று மடங்கு அதிகமான நிலப்பகுதியும் பள்ளங்களாக மாறின.

தடாகம் பள்ளத்தாக்கு காட்சிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மழைக்காலங்களில் மலைகளில் இருந்துவரும் தண்ணீர் தடாகம் பள்ளத்தாக்கு வழியாக நொய்யல் ஆற்றுக்குச் செல்லும். ஆனால், சூளைகளின் ஆக்கிரமிப்பால் இயற்கை நீர் வழித்தடங்களும், ஓடைகளும் முற்றிலுமாக சிதைந்துள்ளன.இதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மரக்கிளைகள், தரம் குறைந்த நிலக்கரி, டயர்கள், முந்திரி ஓடுகள் போன்றவற்றை எரித்து செங்கற்கள் சுடப்பட்டதால் அதிலிருந்து வெளியான நச்சுப் புகை மற்றும் லாரிகளால் ஏற்பட்ட தூசு காரணமாக அப்பகுதி மக்களுக்குக் கடுமையான சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன.

முக்கியமான யானைகளின் வழித்தடமாக திகழ்ந்த தடாகம் பகுதியில் ஆழமான பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டதாலும், சூளைகளின் இரைச்சலாலும் யானைகளின் நடமாட்டம் பாதிக்கப்பட்டு, அவை கிராமங்களுக்குள் புகுந்து மனித-யானை மோதல்கள் அதிகரித்தன.

தடாகம் பகுதியில் சுற்றி திரியும் யானைகள்
தடாகம் பகுதியில் சுற்றி திரியும் யானைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் பாதிக்கப்பட்டதோடு மட்டுமல்லாமல், செங்கல் சூளைகளில் இருந்து வெளிவரும் நச்சுப் புகையால் அப்பகுதி மக்கள் ஆஸ்துமா, கேன்சர் ஆகிய நோய் பாதிப்பு அபாயமும் அதிகளவில் இருந்தன. இவ்வாறு செம்மண் எடுக்கப்பட்டதன் பாதிப்பை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஈடிவி பாரத் செய்தி, கழுகு பார்வையில் வீடியோவாக எடுத்து செய்தி வெளியிட்டது.

185 செங்கல் சூளைகள் மூடல்

இதனைத்தொடர்ந்து, சட்டவிரோதமாக செயல்படும் இந்த செங்கல் சூளைகளுக்கு எதிராக பலர் குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர். சட்ட ரீதியாக மேற்கொண்ட நடவடிக்கையினை தொடர்ந்து, விதிமுறைகளை மீறி, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்ட 185 செங்கல் சூளைகளை மூடி, சீல் வைக்கவும், அவற்றின் மின் இணைப்பைத் துண்டிக்கவும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.

சென்னையில் உள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உத்தரவின் பேரில், டெல்லியைச் சேர்ந்த எரிசக்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (TERI) தடாகம் பகுதியில் ஏற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் சேதங்கள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தியது.

செம்மண் தோண்டப்பட்ட இடங்கள்
செம்மண் தோண்டப்பட்ட இடங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இந்த ஆய்வின் முடிவில், தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் சூழல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியதற்காகவும், சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளியதற்காகவும் சம்பந்தப்பட்ட செங்கல் சூளைகளுக்குச் சுமார் ரூ.900 கோடி அபராதம் விதிக்க மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு 'டெரி' நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இந்த நிலையில், கடந்த ஏழு வருடங்களுக்கு மேலாக அங்கு சட்ட விரோதமாக செம்மண் ஏதும் வெட்டி எடுக்கப்படாததால் மீண்டும் இயற்கை சமநிலை திரும்பி உள்ளது. பள்ளங்களாக இருந்த பகுதியில் ஏராளமான மரங்களும், ஓடைகளில் தண்ணீர் வரத்தும் இருப்பதால் தடாகம் பள்ளத்தாக்கு தற்போது சோலை வனமாக மாறி வருகிறது.

இதுகுறித்து தடாகம் பகுதியைச் சேர்ந்த சூழலியல் ஆர்வலர் கணேஷ் கூறுகையில், ”சட்டவிரோதமாக செங்கல் சூளைகள் இயங்கி வந்தது தொடர்பாக பொதுமக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில், செங்கல் சூளைகள் மூடப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டது. சட்டவிரோதமாக செம்மண்எடுத்தவர்களுக்கு பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

தடாகம் பள்ளத்தாக்கு
தடாகம் பள்ளத்தாக்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த அபராதத் தொகையை உடனடியாக செங்கல் சூளை உரிமையாளர்களிடம் வசூலித்து மீண்டும் பள்ளமாக உள்ள பகுதிகளை சீரமைக்க வேண்டும், நாட்டு மரங்களை நடவு செய்து யானை வழித்தடகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டால் சுவாசப் பிரச்சனை உள்ளிட்டவற்றால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனர். தற்போது இவை அனைத்தும் குறைந்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

WORLD ENVIRONMENT DAY 2026
THADAGAM VALLEY
செங்கல் சூளைகள்
தடாகம் பள்ளத்தாக்கு
THADAGAM VALLEY

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