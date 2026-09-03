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தமிழ்நாட்டில் உலகத் தரத்தில் ஒலிம்பிக் நகரம் - சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் அறிவிப்பு

விளையாட்டு வீரர்களின் திறனை அறிவியல் அடிப்படையில் மேம்படுத்தும் வகையில் உயர் செயல்திறன் பயிற்சி மையம் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்படவுள்ளதாக முதல்வர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 4:56 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உலகத் தரத்தில் ஒலிம்பிக் நகரம் அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் முதல்வர்
விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் பேசியபோது, "தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டுத் துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், உலகத் தரம் வாய்ந்த தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நகரம் அமைக்கப்படும். ஒலிம்பிக் தரத்திலான ஒருங்கிணைந்த விளையாட்டு வளாகமாக இந்த நகரம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதில் பல்வேறு விளையாட்டுகளுக்கான உலகத் தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு அரங்கங்கள், நவீன விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் பயிற்சி கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.

விளையாட்டு வீரர்களின் திறனை அறிவியல் அடிப்படையில் மேம்படுத்தும் வகையில் உயர் செயல்திறன் பயிற்சி மையம் (High Performance Training Centre) அமைக்கப்படும். இதனுடன், வீரர்களின் உடல் மற்றும் மன திறனை மேம்படுத்த விளையாட்டு அறிவியல் மையம் மற்றும் விளையாட்டு மருத்துவ மையமும் உருவாக்கப்படும்.
வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் தங்குவதற்கான நவீன வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் பயிற்சி, மருத்துவம், விளையாட்டு அறிவியல், தங்குமிடம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளையும் ஒரே இடத்தில் பெறும் வகையில் முழுமையான விளையாட்டு கட்டமைப்பு உருவாகும்.

மேலும், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான பல்வேறு போட்டிகளை நடத்தும் முக்கிய மையமாகவும் ஒலிம்பிக் நகரம் செயல்படும். குறிப்பாக, ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வெல்லக்கூடிய திறமையான வீரர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு உயர்தர பயிற்சி அளித்து உருவாக்குவது திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும்.

இதன் மூலம் தமிழ்நாடு, உலகத் தரம் வாய்ந்த ஒருங்கிணைந்த விளையாட்டு மையமாக உருவெடுப்பதுடன், சர்வதேச போட்டிகளில் தமிழக வீரர்களின் பங்களிப்பையும் பதக்க வெற்றிகளையும் அதிகரிக்க புதிய வாய்ப்பு உருவாகும்" எனத் தெரிவித்தார்.

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