’சைக்கிள் ஓட்டுவோம்; ஆரோக்கியம் காப்போம்’ - தேனியில் நடைபெற்ற சைக்கிள் பேரணி
மேரா யுவபாரத் சார்பாக உலக சைக்கிள் தினத்தை முன்னிட்டு தேனியில் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
Published : June 6, 2026 at 5:54 PM IST
தேனி: பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆண்டிப்பட்டியில் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
ஜூன் மூன்றாம் தேதி உலக சைக்கிள் தினம் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், இந்த மாதம் முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி, தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் மத்திய அரசு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் மேரா யுவபாரத் தேனி சார்பாக சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
’சைக்கிள் ஓட்டுவோம்; ஆரோக்கியம் காப்போம்’ என்பதை வலியுறுத்தி சக்கம்பட்டி பகுதியில் இருந்து துவங்கி ஆண்டிபட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வரை இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்ற நிலையில், இதில் 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்வமாக கலந்து கொண்டனர்.
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இந்த சைக்கிள் பேரணியின் மூலம் சைக்கிள் ஓட்டுவதால் உடலுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து இளைஞர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், மோட்டார் வாகனங்களில் இருந்து வரும் புகைமூட்டம் காரணமாக ஏற்படும் காற்று மாசுப்பாடு, அதன் காரணமாக ஏற்படும் உடல் பாதிப்பு ஆகியவை குறித்து பொதுமக்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டு, சைக்கிள் ஓட்டுவது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து பேசிய தனியார் பள்ளி இயக்குனர் சுரேஷ், “சைக்கிள் ஓட்டுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் குறித்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்தினோம். சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சைக்கிளை பயன்படுத்த வேண்டும். சைக்கிள் ஓட்டுவதால் ஆரோக்கியம் மட்டுமின்றி, மன வலிமையும் கிடைக்கும்” என கூறினார்.