கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் கொதிகலனுக்கு வண்ணம் பூசியபோது திடீரென மயங்கி விழுந்த ஊழியர்கள்
கொதிகலனில் போதிய காற்றோட்டம் இல்லாத காரணத்தினாலேயே ஊழியர்கள் மூவரும் மயக்கமடைந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 8:41 PM IST
திருப்பத்தூர்: நாட்றம்பள்ளி அருகே கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் ராட்சத கொதிகலனுக்கு வர்ணம் பூசும் பணியில் ஈடுப்பட்டிருந்தபோது மூச்சுதிணறல் ஏற்பட்டு மூன்று ஊழியர்கள் மயக்கம் அடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த கேத்தாண்டப்பட்டியில் திருப்பத்தூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சர்க்கரை ஆலையில், ஆண்டுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை மட்டுமே கரும்பு அரைவை பணி நடைபெறும். மேலும், இந்த கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் சுமார் 425க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சர்க்கரை ஆலையில் உள்ள ராட்சத கொதிகலன் பழுதடைந்துள்ளது. ஆகையால், அதை சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த சில தினங்களாக நடைபெற்று வந்துள்ளது. மேலும், கொதிகலன் சீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அதற்கு வண்ணம் பூசும் பணியும் நடைபெற்று வந்துள்ளது. இப்பணியில் மூன்று ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
ராமூ (48), சரவணன் (39) மற்றும் ஆறுமுகம் (39) இந்த நிரந்தர ஊழியர்கள் மூன்று பேரே கொதிகலனிற்கு வண்ணம் பூசி வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், மூவரும் திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அங்கேயே மயக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
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இதனைக் கண்ட சக ஊழியர்கள், மூவரையும் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக நாட்றம்பள்ளிஅரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்த நிலையில், தற்போது மூவரும் நலமாக இருப்பதாகவும், அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் இல்லையெனவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கொதிகலனில் போதிய காற்றோட்டம் இல்லாத காரணத்தினாலேயே ஊழியர்கள் மூவரும் மயக்கமடைந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து நாட்றம்பள்ளி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஊழியர்கள் மயக்கம் அடைந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.