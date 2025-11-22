ETV Bharat / state

''தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் சென்னை முழுவதும் விரிவடையும்'' - உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் அறிவிப்பு!

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நாலரை ஆண்டுகள் கழித்து ஓய்வு அறை, கழிப்பறை கட்டித் தரப்படும் என்று கூறுகிறார்கள். இத்தனை ஆண்டுகள் என்ன செய்தார்கள்? என்று உழைப்போர் உரிமை இயக்க தலைவர் பாரதி கேள்வி எழுப்பினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தினர்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி 4 மற்றும் 8 மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதை கண்டித்து தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் சென்னை முழுவதும் விரிவடையும் என்று உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி தெரிவித்தார்.

சென்னையில் தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 4 பேர் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இன்று போராட்டம் 6 ஆவது நாளை எட்டிய நிலையில் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தலைவர் பாரதி சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், ''பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி தூய்மைப் பணியாளர்கள் நடத்தும் உண்ணாநிலைப் போராட்டம் 6 ஆம் நாளை எட்டியுள்ளது. ஆனால் இதுவரையிலும் அரசு சார்பில் எந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபடவில்லை. தூய்மைப் பணியாளர்களின் ஒப்பந்தத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் ஊழல் செய்து வருகிறார்.

ஆணையர் குமரகுருபரன் வந்த பிறகு தான் தூய்மைப் பணி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது. IAS படித்ததே ஏஜெண்டாக மாறுவதற்காக தான் என்ற வகையில் ஆணையர் குமரகுருபரன் செயல்பாடுகள் உள்ளன. திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற கூறினால், சாப்பாடு தருகிறேன் என கூறுகிறார்கள். யார் அரசிடம் சாப்பாடு கேட்டது?

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நாலரை ஆண்டுகள் கழித்து ஓய்வு அறை, கழிப்பறை கட்டித் தரப்படும் என்று கூறுகிறார்கள். இத்தனை ஆண்டுகள் என்ன செய்தார்கள்? தேர்தல் காலத்தில் ஆட்சியாளர்கள் அவர்களின் சாதனையை பேசட்டும். நாங்கள் வீதிதோறும் அவர்கள் செய்த அநீதிகளை பேசுவோம்.

வரும் திங்கட்கிழமை தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை திரும்ப ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நடத்த உள்ளனர். திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி என அனைத்து கட்சிகளும் தூய்மைப் பணியாளர்களை ஆதரிக்கின்றன.

இதையும் படிங்க: கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டம் - மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

ஆனால் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தை ஆதரிக்காத ஒரே கட்சி 'திராவிட முன்னேற்ற கழகம்' தான். 4 மற்றும் 8 மண்டலங்கள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் சென்னை முழுவதும் விரிவடையும்'' என்று உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தலைவர் பாரதி கூறினார்.

