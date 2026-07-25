புதிய இடத்திற்கு மாற்றப்படும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலகம்
தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையின் பிரதான கட்டிடத்தில் முதலமைச்சர் அலுவலகம் தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது.
Published : July 25, 2026 at 2:33 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்றும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் கடந்த மே மாதம் 10ஆம் தேதி ஆட்சி அமைத்தது. அப்போது முதலே தமிழக அரசில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. செயலாளர்கள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் என பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. துறை சார்ந்த அமைச்சர்களும் தங்கள் துறையில் ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி, பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அலுவலகம் இடம் மாற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது மிகப்பெரிய மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் இரண்டு கட்டிடங்கள் உள்ளன. தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள பிரதான கட்டிடத்தில் முதலமைச்சர் அலுவலகம் உள்ளது. மற்றொரு கட்டிடம் 10 அடுக்குகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை ஆகும்.
பிரதான கட்டிடத்தில் மூன்று தளங்கள் உள்ள நிலையில், இதில் அமைச்சர்களுக்கான அறைகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலகம் தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது. காலை 10 மணிக்கு அலுவலகத்திற்கு வரும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், மாலை 5 மணி வரை பணிகளை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் இடப்பற்றாக்குறை, வாகன நிறுத்துமிட வசதி குறைபாடு மற்றும் புதிய கட்டிடங்களை அமைப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் போன்றவை காரணமாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்ற அரசு சார்பில் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
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இதையடுத்து, தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் முதலமைச்சருக்கான புதிய அலுவலகத்தை அமைக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் இருக்கும் இடத்தில்தான் அவருடைய செயலாளர்களும் பணி செய்ய முடியும் என்பதால், அவர்களுக்கும் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் அலுவலகம் தயார் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கு முன்பு, இடநெருக்கடி காரணமாக கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் புதிய தலைமைச் செயலக கட்டிடம் கட்டி திறக்கப்பட்டது. ஆனால் அதன் பிறகு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்காக கட்டப்பட்ட கட்டிடம், ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.