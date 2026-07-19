'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' வெற்றிக்கான ஸ்தூபி தயாரிக்கும் பணிகள் தொடக்கம்
ரூபாய் 15 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கும்பகோணத்தில் 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' வெற்றியை நினைவுக் கூறும் ஸ்தூபி தயாரிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : July 19, 2026 at 5:06 PM IST
தஞ்சாவூர்: 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' வெற்றியை நினைவுக்கூறும் வகையில் கும்பகோணத்தில் ஐம்பொன்னால் ஸ்தூபி தயாரிக்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
கடந்த 2026- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22- ஆம் தேதி ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்தின் பஹல்காம் என்ற இடத்தில் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் 26 பேரை கண்மூடித்தனமாக பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொன்றனர். இதற்கு பதிலடியாக இந்திய ராணுவம், கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 07- ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் முகாம்கள் மீது 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் பெண் ராணுவ அதிகாரிகளின் தலைமையில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' வெற்றியின் வெற்றி நினைவாக, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே புளியஞ்சேரி கிராமத்தில் உள்ள குமார் என்பவரின் சிற்பக் கூடத்தில், கடலூரில் உள்ள ஷைன் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேசன் அமைப்பின் சார்பில் ஐம்பொன்னால் ஆன நினைவு ஸ்தூபி தயாரிக்ப்படுகிறது. அதன் உலோகங்களை உருக்கும் பணி இன்று (ஜூலை 19) முறைப்படி தொடங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அருண் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
ஸ்தூபியின் சிறப்பம்சங்கள்
'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' வெற்றியை நினைவுக்கூறும் வகையில் 8 அடி உயரத்திலும், 3 அடி சுற்றளவிலும் ஐம்பொன்னால் ஸ்தூபி தயாரிக்கப்படவுள்ளது. மொத்தம் 600 கிலோ எடையில் ரூபாய் 15 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஸ்தூபி தயாராகிறது. ஸ்தூபி உருவாக்கும் பணிகள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நிறைவடையும். அதன் பிறகு, ஸ்தூபி கும்பகோணத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக 8 மாநிலங்கள் வழியாக புதுடெல்லிக்கு கொண்டு செல்லப்படவுள்ளது.
நினைவு ஸ்தூபிக்கு கும்பகோணத்திலும், தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையிலும் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நடைபெறும் விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவிருப்பதாகவும் தகவல் கூறப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஸ்தூபிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளதாகவும், புதுடெல்லியில் ஸ்தூபிக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பை அளிக்க இந்திய ராணுவத்தினர் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக முன்னாள் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் ராணுவத்தினர், கும்பகோணம் அனைத்து தொழில் வணிகர் சங்கத் தலைவர் சோழ மகேந்திரன், செயலாளர் சத்யநாராயணன், கடலூர் சைன் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேசன் நிர்வாகி பாபு உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.