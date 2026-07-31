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களத்தில் இறங்கிய 'கழுகு' சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம்: திருமயிலை முதல் போட் கிளப் வரை சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம்

திருமயிலை நிலையத்திலிருந்து போட் கிளப் நிலையம் வரையில் அமையவிருக்கும் இந்த சுரங்கப்பாதை, மெட்ரோ இரயில் இரண்டாம் கட்ட அமைப்பின் மிக முக்கியமான பணிகளில் ஒன்றாகும்.

களத்தில் இறங்கிய 'கழுகு' சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம்
களத்தில் இறங்கிய 'கழுகு' சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 11:00 PM IST

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சென்னை: "கழுகு" சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டு திருமயிலை முதல் போட் கிளப் வரை சுரங்கம் அமைக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டம் கட்டம்-2 வழித்தடம் 4 இல், திருமயிலை முதல் போட் கிளப் வரையிலான சுரங்கப்பாதை வழித்தடத்துக்கு சுரங்கம் தோண்டும் பணிகள் தொடங்கி உள்ளன. இதற்காக, பிரத்யேக "கழுகு" எந்திரம் கொண்டு வரப்பட்டு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. இதன் வாயிலாக 2,274 மீட்டர் நீளத்திற்குச் சுரங்கம் தோண்டும் பணி வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியுள்ளது.

திருமயிலை நிலையத்திலிருந்து போட் கிளப் நிலையம் வரையில் அமையவிருக்கும் இந்த சுரங்கப்பாதை, மெட்ரோ இரயில் இரண்டாம் கட்ட அமைப்பின் மிக முக்கியமான பணிகளில் ஒன்றாகும்.

சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இந்தச் சுரங்கப்பாதைப் பணியில், ஆழ்வார்பேட்டை மற்றும் பாரதிதாசன் மெட்ரோ இரயில் நிலையங்கள் வழியாக 'டிராக்-த்ரூ' (Drag-Through) முறையில், இயந்திரத்தைப் பிரிக்காமலேயே நேரடியாக அடுத்தகட்டப் பணிக்குக் இந்த சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் கொண்டு செல்லப்படும்.

சுரங்கம் தோண்டும் பணியை விவரிக்கும் ட்ரோன் படம்
சுரங்கம் தோண்டும் பணியை விவரிக்கும் ட்ரோன் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ஆழ்வார்பேட்டை மற்றும் பாரதிதாசன் நிலையம் இடையே சுமார் 536 மீட்டர் நீளத்திற்கு இரண்டு சுரங்கப்பாதைகளும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக (stacked tunnel) அமைவது இதன் முக்கிய பொறியியல் சிறப்பம்சமாகும். இத்தகைய கடினமான சவால்களைக் கடந்து இந்த சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் போட் கிளப் நிலையத்தை நோக்கிப் சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை தொடரும்.

பாறை மற்றும் மண் அமைப்புகளில் ஏற்படும் வேறுபாடுகள் காரணமாக, இந்த சுரங்கம் தோண்டும் பணி பல்வேறு பொறியியல் சவால்களைக் கொண்டதாக உள்ளது. மேல்பகுதியில் மென்மையான களிமண் அடுக்குகளும், அடிப்பகுதியில் கடினமான பாறைகளும் கலந்த சூழல் இந்த பகுதியில் நிலவுகிறது. எனவே, நிலத்தின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும், தடம் மாறாமல் துல்லியமாகச் சுரங்கம் தோண்டவும் தொடர் கண்காணிப்புடன் கூடிய மிக நுணுக்கமான திட்டமிடல் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

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இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் திறமை வாய்ந்த மற்றும் அனுபவம் மிக்க பொறியாளர்கள் குழுவை சுரங்கம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. உயர்தர தொழில்நுட்ப அமைப்புகள், கடுமையான தரக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விரிவான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன், சுரங்கம் தோண்டும் பணி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், பொது ஆலோசகர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்னிலையில் இந்த சுரங்கம் தோண்டும் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த பணி தொடக்கத்தின் மூலம், சென்னை மெட்ரோ இரண்டாம் பணிகளை உரிய காலத்தில் நிறைவு செய்வதற்கும், நகரின் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்துவதற்கும், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுரங்க தீர்வுகளை வழங்குவதில் தனது உறுதியான ஈடுபாட்டை சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

TAGGED:

சுரங்கம் தோண்டும் பணி தொடக்கம்
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