'பெண்கள் முன்னேறினால்தான் நாடு முன்னேறும்' மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மத்தியில் நடிகர் தனுஷ் பேச்சு
சென்னை செம்மஞ்சேரியில் பெண் ரசிகர்களை நடிகர் தனுஷ் சந்தித்திருப்பது, அவருடைய அரசியல் வருகை குறித்த விவாதத்தை அதிகரிக்க செய்துள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: பெண்கள் முன்னேறினால்தான் நாடு முன்னேறும் என மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் உடனான சந்திப்பில் நடிகர் தனுஷ் கூறியதாக நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பெண் நிர்வாகிகள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாட்டு அரசியலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 02-ஆம் தேதி, 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கிய விஜய், 2026-இல் நடந்த சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டு யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ஆட்சியை பிடித்தார்.
கட்சி தொடங்கிய இரண்டரை ஆண்டுகளில் விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானதை அடுத்து, திரையுலகை சேர்ந்த முன்னணி நடிகர்கள் சிலர், தங்கள் ரசிகர் மன்றங்களை ஒருங்கிணைப்பது, ரசிகர்களை சந்திப்பது, ரசிகர் மன்ற கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவது என பல்வேறு பணிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற செயல்பாடுகளும், மக்கள் நலப்பணிகளும் கவனம் பெற்றுள்ளன. சமீபத்தில், திருவள்ளூரில் தனியார் கல்லூரி ஒன்றில், 'அகில இந்திய தனுஷ் நற்பணி மன்றம்' சார்பில் நடைபெற்ற அவருடைய பிறந்தநாள் விழாவில், தனுஷ் பங்கேற்று பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இது அவருடைய அரசியல் வருகை குறித்த விவாதத்துக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளது.
நற்பணி இயக்கமாக மாறிய தனுஷ் ரசிகர் மன்றம்
அதைத் தொடர்ந்து, தனுஷின் அதிகாரப்பூர்வ ரசிகர் மன்றங்கள் அனைத்தும், தனுஷ் நற்பணி இயக்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால், விஜய் வழியை பின்பற்றி தனுஷும் தனது நற்பணி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்தி அதன் மூலம் அரசியலில் களம் காணப்போகிறாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, 'தமிழக எழுச்சி கழகம்' என்ற பெயரில் தனுஷ் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், இதனை அகில இந்திய தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சுப்பிரமணிய சிவா மறுத்துள்ளார்.
பெண் ரசிகர்களுடன் சந்திப்பு
இந்நிலையில், சென்னையை அடுத்த செம்மஞ்சேரியில் தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் மகளிர் அணி சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது.
காலை 11 மணிக்கு சந்திப்பு நடைபெறுவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடிகர் தனுஷ் வருகை தந்தார். இதையடுத்து, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட 3,000 பெண் ரசிகர்களுக்கும் தீபாவளி பரிசாக வெள்ளி காமாட்சி விளக்கை வழங்கினார். நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்குள் ஊடகங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு வெளியே வந்த பெண் நிர்வாகிகள் கூறுகையில், "பெண் ரசிகர்களாகிய நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும்; உங்கள் குடும்பத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். பெண்கள் முன்னேறினால்தான் நாடு முன்னேறும். பெண்கள் படிப்பில் மட்டுமின்றி கலைத் துறைகளிலும் சாதிக்க வேண்டும். சமூக ஊடகங்களில் வரும் தவறான செய்திகளை நம்பாதீர்கள். நல்லதே நடக்கும். அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்" என தனுஷ் கூறியதாக பெண் ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
மேலும், அனைவருடனும் தனுஷ் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதாகவும், அரசியல் குறித்து தனுஷ் எதுவும் பேசவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர்.
இதனிடையே 'எத்தனை சாமி வந்ததய்யா' என்ற பாடலை நிகழ்ச்சியில் தனுஷ் பாடியதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.
தனுஷ் கொடுத்த விளக்கில் தாமரை சின்னம்
இதற்கிடையே, பெண் ரசிகர்களுக்கு நடிகர் தனுஷ் கொடுத்த காமாட்சி விளக்கில், பாஜகவின் தாமரை சின்னம் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதாக புகைப்படங்கள் வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே, தனுஷ் கொடுத்த விளக்கில் தாமரைச் சின்னம் இடம்பெற்றிருப்பதற்கான காரணம் குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகவில்லை.
விளக்கில் தாமரை சின்னம் இருப்பதால், அவர் பாஜக பக்கம் சாய்கிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதேசமயம், அந்த தாமரை சின்னம், வெள்ளி நகையின் தர மதிப்பீட்டுக்கான முத்திரை என்று சிலர் சமூக ஊடகங்களில் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்து நடிகர் தனுஷ் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டால் மட்டுமே சர்ச்சைக்கான உண்மையான பின்னணி தெரியவரும்.
இதனிடையே, தனுஷின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. தனுஷ் அரசியலில் ஈடுபடத் திட்டமிடுகிறாரா? அல்லது அவரது நற்பணி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துகிறாரா? போன்ற கேள்விகள் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.