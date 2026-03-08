2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: "சீக்கிரம் போலீஸ் ஆகணும்" - ஆட்டோ ஓட்டும் பழங்குடியின பெண் திவ்யா
பெண்கள் வீட்டிற்குள் முடங்காமல், தனக்கு பிடித்த எந்த வேலையையும் செய்ய முன்வர வேண்டும் என திவ்யா கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : March 8, 2026 at 7:58 PM IST
- By செ.நேசராஜன்
"காக்கி சட்டை போட வேண்டும் - ஆட்டோ டிரைவரா இல்ல... போலீசா. குடும்ப சூழலால் ஆட்டோ ஓட்டுநராக நான் அணிந்திருக்கும் காக்கியை கழற்றிவிட்டு, விரைவில் போலீஸ் காக்கி சட்டையை அணிவேன்" - என துடிப்புடன் தெரிவிக்கிறார் பழங்குடியின பெண் திவ்யா.
ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது பொருளாதாரம், சாலைகள், கட்டடம் போன்றவை மட்டுமல்ல. பெண் கல்வியையும், அவர்களின் தைரியத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்தியாவில் உள்ள பெண் சிங்கங்கள், ‘தடையை உடைத்து’ பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து வருகின்றனர். எந்த ஒரு கனவும் கனவாகவே போகக்கூடாது, இலக்கை அடையை துணிச்சலோடு முயற்சி செய்தால் எல்லாம் சாத்தியமே என்பதை நிதர்சனமாக்கி வருகின்றனர். அதன் எதிரொலியாகத்தான் நாட்டின் ராணுவப் படை, விளையாட்டு, தொழில் என அனைத்திலும் பெண்களின் கால்தடம் பதித்து வருகின்றனர்.
இந்த சாதனை பாதையில் இணைவதற்காக தான் திருவாரூரில் உள்ள 23 வயது பெண் முயற்சித்து வருகிறார். பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்த அவர், சிறுவயதிலேயே தாய், தந்தை, சகோதரிகளின் திருமணம் என குடும்பத்தின் பாரத்தை சுமக்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும், 'எல்லாம் நன்மைக்கே' என புன்சிரிப்போடு அவற்றை ஏற்று தனது கடமையை ஆற்றியுள்ளார். குடும்ப சூழல் இப்படியிருந்தாலும் அந்த பெண்ணின் கனவு என்னவோ காக்கிச்சட்டை அணிந்துகொண்டு கடமையாற்ற வேண்டும் என்பதுதான். அவர் பெயர் திவ்யா.
யார் இந்த திவ்யா?
திருவாரூர் மாவட்டம் ஆண்டித் தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தேவேந்திரன் - மாரியம்மாள் தம்பதி. இவர்களுக்கு 3 மகள்கள். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணை படித்தால் ஒரு தலைமுறையே படித்ததற்கு சமம் என்பார்கள். ஆனால், இரு மகள்களை போராடிப் படிக்க வைத்த தேவேந்திரனுக்கு, மூன்றாவது மகளான திவ்யாவை படிக்கவைக்க தெம்பு இல்லை.
வறுமை காரணமாக, 12ஆம் வகுப்பு முடித்த கையோடு 3 வருடங்கள் தையல் வேலை செய்துள்ளார் திவ்யா. அந்த வருமானம் போதாத காரணத்தால், கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு மாவட்ட தொழில் மையத்தில் ரூ.1 லட்சம் மானியக்கடன் பெற்று, மாதத் தவணையில் ஆட்டோ ஒன்றை வாங்கி, தானாகவே ஓட்ட கற்றுக்கொண்டு வருமானம் ஈட்டி வருகிறார். தனது தந்தைக்கு உறுதுணையாக இருப்பதோடு மட்டுமின்றி, 2 சகோதரிகளின் திருமணத்தையும் நடத்தி வைத்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் பெண்கள் ஆட்டோ ஓட்டலாமா? என கேலிசெய்த அதே பகுதி மக்களை இப்போது புருவம் உயர்த்தி பார்க்க வைத்துள்ளார்.
வறுமையின் பிடியால் தாமதமாகும் லட்சியம்
ஆட்டோ ஓட்டி மாதம் ரூ.7,200 ரூபாய் மாத தவணை செலுத்துவதுடன், குடும்பத்தையும் காப்பாற்றி வருகிறார். ஆனால், “இது என்னுடைய ஆசையே கிடையாது. காக்கிச்சட்டை போடுவது தான் எனது கனவு. விரைவில் அதை சாத்தியப்படுத்துவேன். என்னை போல மற்ற பெண்களும் தடைகளை உடைத்து முன்னேறி வரவேண்டும்” என அறிவுரை கூறுகிறார் திவ்யா. காவலராக வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் கடந்த 3 வருடங்களாக ஆட்டோ ஓட்டும் நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் தீவிரமாக படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
காக்கி சட்டை போடுவதே எனது கனவு
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “நான் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த பெண். எங்கள் வீட்டில் என்னுடன் சேர்த்து 3 பெண்கள். நான் தான் கடைக்குட்டி. சிறுவயதிலிருந்தே போலீஸாக வேண்டும் என்பது தான் எனது ஆசையாக இருந்தது. ஆனால், குடும்ப சூழல் காரணமாக ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறேன். எனது அக்கா இருவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்து, தந்தைக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறேன்.
ஆட்டோ ஓட்ட தொடங்கிய காலத்தில், என்னை பலரும் இளக்காரமாக பார்த்தனர். ஆரம்பத்தில் என்னை பலரும் எள்ளி நகையாடியபோது, கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. ஒரு பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா? என்று கேட்டார்கள். போகப்போக என்னை பலரும் ஊக்குவிக்க தொடங்கினர். அதிலிருந்து மனம் தளராமல் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறேன். குடும்பத்திற்கு ஏதாவது செய்யவேண்டும் என்று எண்ணி, மானியத்தில் தான் ஆட்டோ வாங்கினேன். யாருடைய உதவியும் இல்லாமல், நானே கற்றுக் கொண்டேன். இப்போது அயராது ஓடிக் கொண்டிருப்பதால், போதிய வருமானம் வருகிறது. அதனால், எந்தவித பிரச்சினையும் இல்லை.
ஆனால், எனக்கு காவலராக வேண்டும் என்பதே ஆசை. முதலில் அந்த காக்கி சட்டை போடவேண்டுமென விரும்பினேன். ஆனால் குடும்ப சூழலால் ஆட்டோ காக்கி போட்டுவிட்டோமே என முதலில் சங்கட்டமாக இருந்தது. இருப்பினும், கிடைக்கும் நேரத்தில் புத்தகம் படிப்பது, உடற்தகுதிக்கு தயார்படுத்துவது என தீவிரமாக உழைத்து வருகிறேன்” என கூறும் திவ்யாவின் கண்களில் போலீசாக வேண்டும் என்ற கனவு மிளிர்கிறது.
பெண்கள் முன்வர வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய திவ்யா, “பெண்கள் தடைகளை உடைத்துக்கொண்டு முன்னேறி வரவேண்டும் என்பதே எனது ஆசை. அதற்கு முன்னுராதரணமாக தான் நான் முதலில் வந்துள்ளேன். திருவாரூர் மக்கள் என்னை வியந்து பார்க்கும் அளவிற்கு எனக்கு தைரியத்தை கொடுத்தது எனது அப்பாதான். உனக்கு பிடித்ததை செய். உன்னுடன் நான் இருக்கிறேன் என தட்டிக்கொடுத்தார்.
|இதையும் படிங்க: 'விடாமுயற்சி இருந்தால் இலக்கை அடையலாம்' - யுபிஎஸ்சி தேர்வில் சாதித்த நெசவாளரின் மகன்
என்னை போன்று அனைத்து பெண்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். அதனை அடைய விடாமுயற்சி வேண்டும். பெண்கள் வீட்டிற்குள் முடங்காமல் தனக்குப் பிடித்த எந்த வேலையையும் செய்ய முன்வர வேண்டும். ஆரம்பத்தில் பயமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நாம் தான் நமக்கு தட்டிக் கொடுக்க வேண்டும். எனது ஆசை மட்டுமின்றி, எனது அப்பாவின் ஆசையான போலீஸ் கனவை நிச்சயம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றேன். நான் காவலரானாலும், எனது ஆட்டோவை ஒரு பெண் ஓட்டுநரை வைத்துதான் இயக்குவேன்” என்று தன்னம்பிக்கை துளிர்க்க பேசுகிறார் திவ்யா.
தேர்வில் தோல்வியடைந்தாலே விபரீத முடிவெடுக்கும் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு மத்தியில், 12ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு குடும்ப சுமையைத் தாங்க முடிவெடுத்த திவ்யா சொந்தமாக ஆட்டோ வாங்கி ஓட்டி வருகிறார். வருமானத்தை கையில் பார்த்தால், லட்சியம் மறக்க வாய்ப்புள்ளது என்பார்கள். ஆனால், வீட்டிலும் முடங்காமல் தனது குடும்ப பாரத்தையும், லட்சியத்தையும் தோலில் சுமந்து கொண்டு பயணித்து வருகிறார் 23 வயதான திவ்யா. இந்த சின்ன வயதிலேயே ஆண்களுக்கு நிகராக, தனது தாய், தந்தையை கவனித்து வரும் இவர் பெண்களுக்கு தி ரியல் இன்ஸ்பிரேஷன்!