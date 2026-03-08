வேலுநாச்சியார் புகழை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்ற முதல் கட்சி மதிமுக: வைகோ பெருமிதம்

வேலுநாச்சியார் புகழை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்ற முதல் கட்சி மதிமுக: வைகோ பெருமிதம்
திமுகவுடனான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையின் முதல் சுற்று நிறைவடைந்துள்ளது; அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் எப்போது வேண்டுமானாலும் அழைக்கப்படலாம் என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 8, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் புகழை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்ற முதல் கட்சி மதிமுக தான் என்று வைகோ தெரிவித்தார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மதிமுக மகளிர் அணி சார்பில் மகளிர் தினம் இன்று (மார்ச் 8) கொண்டாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் டாக்டர் ரொகையா, மல்லிகா தயாளன், மொழிப்போர் தியாகி சின்னச்சாமியின் மகள் திராவிடச்செல்வி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய் போரிட்டிருந்தாலும், அவரால் இறுதி யுத்தத்தில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. ஆனால், தமிழகத்தின் சிவகங்கை சீமையைச் சேர்ந்த வேலுநாச்சியார், தன் கணவர் முத்துவடுகநாதர் கொல்லப்பட்ட பிறகு, சுமார் 8 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்து படையை திரட்டி, கோபாலநாயக்கர் உதவியுடன் ஹைதர் அலி மற்றும் பிரிட்டிஷாரைத் தோற்கடித்து சிவகங்கையை மீட்டார்.
வேலுநாச்சியாரின் வரலாறு மறைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், திருவள்ளுவர் உருவப்படத்தை வரைந்த ஓவியர் வேணுகோபால் சர்மாவின் மகன் தயாரித்த 'வீரத்தாய் வேலுநாச்சியார்' என்ற நாடகத்தை மதிமுக தனது சொந்த செலவில் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தியது. சென்னை, டெல்லி, மும்பை என பல இடங்களில் 50 லட்சம் ரூபாய் செலவில் இந்த நாடகத்தை நடத்தியது. இதன் மூலமாக வேலுநாச்சியாரின் புகழை உலகறியச் செய்த முதல் கட்சி என்ற பெருமையை மதிமுக பெற்றது.
காந்தியடிகள், அம்பேத்கர், லெனின் போன்ற தலைவர்களை போற்றுவது போல் மாவீரன் பிரபாகரனை ஈன்றெடுத்த பார்வதி அம்மாளையும் நாம் போற்ற வேண்டும். கலிங்கப்பட்டியில் எனது வீட்டில் விடுதலைப் புலிகள் தங்கியிருந்த காலத்தில் அவர்களுக்குத் தாயாக இருந்து உணவளித்தவர் பார்வதி அம்மாள். இறுதிக்காலத்தில் உடல்நலம் குன்றியிருந்த அவரை, தமிழகம் வந்தபோது விமான நிலையத்திலேயே தடுத்துத் திருப்பி அனுப்பிய கொடுமை நடந்தது.
சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த காலத்திலும் அவருக்கு ஏற்பட்ட துயரங்கள் ஏராளம். ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட பருகாமல் தமிழக மீனவர்களுக்காகவும், ஈழ மக்களுக்காகவும் அவர் உண்ணாநோன்பு இருந்ததை நான் அறிவேன். எத்தனையோ துயரங்களைக் கடந்தும் அஞ்சாத நெஞ்சுரத்துடன் வாழ்ந்த அவருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்துகிறேன்" என வைகோ பேசினார்.
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் வைகோ கூறுகையில், "திமுக உடநான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையின் முதல் சுற்று முடிவடைந்துள்ளது. அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் எப்போது வேண்டுமானாலும் அழைக்கப்படலாம். எத்தனை தொகுதிகள், எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் சொல்ல முடியாது. திமுக ஏற்கனவே வெற்றி முகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது.
தமிழக மக்களின் மனங்களை முதலமைச்சர் தன்னுடைய அறிவிப்பால் கவர்ந்துவிட்டார். எனவே, எப்படி தேர்தலை எதிர்கொள்வது என்ற மனநிலையில் விஜய் பல கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார். அது அவரது கட்சிக்கான உரிமை. மதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை வித்தியாசமானதாகவும், சிறப்பானதாகவும் தயாராகி வருகிறது" எனக் கூறினார்.