ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட மாதர் சங்கம் திட்டம் - இதுதான் காரணம்
முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுகீடு குறித்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மாதர் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 20, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடை உடனடியாக அமல்படுத்த வலியுறுத்தி வரும் 22 ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடத்த இந்திய மாதர் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.
மகளிருக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடை உடனடியாக அமல்படுத்த வலியுறுத்தி சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தேசிய பெண்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் இன்று (ஜூலை 20) செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில், அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராதிகா, இந்திய மாதர் தேசிய சம்மேளத்தின் மாநில தலைவர் மஞ்சுளா, ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் பரிமளா ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர். பின்னர் இவர்கள் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அனைத்து இந்திய மாதர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராதிகா, "இந்த நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி அமுல்படுத்த வேண்டும். நாடாளுமன்றம் கூட்டம் தொடங்கும் முதல் நாள் முதல் முடியும் நாள் வரை தொடர்ச்சியாக தேசிய பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் போராட்டம் நடைபெறும்.
வருகின்ற 22 ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை முன்பு அனைத்து இட ஒதுக்கீட்டுக்கான பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக ஆளுனர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறும். தொகுதி மறுவரை மசோதாவை காரணம் காட்டி மகளிருக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை காலம் தாழ்த்தக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெறும்.
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இதுதொடர்பாக மகளிர் இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் டி.ஆர். பாலு மற்றும் தேமுதிக தலைவர் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்டுள்ளோம். தொடர்ச்சியாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ளிட்ட தலைவர்களையும் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்க இருக்கின்றோம். இதேபோல், முதலமைச்சர் விஜய்யையும் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு குறித்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்த உள்ளோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சோனம் வாங்சுக் தொடர் உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். அந்த போராட்டத்தை கெடுக்கும் விதமாக அவரை கைது செய்து, கூட்டத்தினரை கலைத்திருப்பது வன்மையான கண்டத்திற்குரியது" என தன்னுடைய கண்டனங்களை அவர் தெரிவித்தார்.