EXCLUSIVE | மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி; பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் குஷ்பு ரியாக்ஷன்
கையில் 'பெப்பர் ஸ்ப்ரே' (Pepper Spray) வைத்துக் கொண்டு அலையும் அவலநிலைக்குப் பெண்கள் தள்ளப்பட்டிருப்பதாக குஷ்பு கூறியுள்ளார்.
Published : April 17, 2026 at 10:58 PM IST
BY எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: மகளிருக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி அடைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, "மசோதா தோல்வி அடைந்தது எனக்கு தெரியாது. முழுமையாக அதுகுறித்து தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசக் கூடாது" என பதில் கூறியுள்ளார்.
கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவரும், பிரபல நடிகையுமான குஷ்பு, வெங்கிட்டாபுரம் மற்றும் கோவில்மேடு பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இன்று பெண்கள் வெளியே செல்ல பயப்படுகிறார்கள். கையில் 'பெப்பர் ஸ்ப்ரே' (Pepper Spray) வைத்துக் கொண்டு அலையும் அவல நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு உள்ளனர்.
தமிழகத்தின் கலாச்சாரம் இன்று 'போதை கலாச்சாரமாக' மாறிவிட்டது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் போதையில் சீரழிவதைப் பார்க்கும் போது, தமிழ்நாடு எங்கே செல்கிறது? என்ற அச்சம் எழுகிறது. திமுக அமைச்சர்களின் பேச்சுகள் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் இருக்கிறது. பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்து என்று கூறி விட்டு, அவர்கள் 'ஓசியில்' செல்வதாக அமைச்சர் ஒருவர் கிண்டல் செய்கிறார்.
மேலும் 1,000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை குறித்துப் பேசும் மற்றொரு அமைச்சர், அந்தப் பணத்தில் பெண்கள் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக் கொண்டு மினுக்குவதாகக் கூறி பெண்களின் தன்மானத்தைச் சீண்டுகிறார். பெண்களின் குரல் ஒலிக்கட்டும். ஒரு பெண் எவ்வளவு தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா ஒரு முன்னுதாரணம்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு தனியாக நின்று இந்தியாவுக்காக சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது; உதயநிதிக்கு ஆதரவாக கமல் தேர்தல் பரப்புரை
அவருக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் தமிழகம் பாதுகாப்பாக இருந்தது. அதேபோன்று ஒரு துணிச்சலான குரலாக வானதி சீனிவாசன் இருக்கிறார். மத்திய அரசின் 33 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு போன்ற முன்னெடுப்புகளால் பெண்கள் சொந்தக் காலில் நிற்க மோடி அரசு உறுதுணையாக உள்ளது" என்றார்.
இதனை தொடர்ந்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த குஷ்புவிடம் மகளிருக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி அடைந்தது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "மசோதா தோல்வி அடைந்தது எனக்கு தெரியாது. முழுமையாக அது குறித்து தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசக் கூடாது. தமிழகம் முழுவதும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் நல்ல ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர் நிச்சயம் கூட்டணி வெல்லும்" என தெரிவித்தார்.