ETV Bharat / state

"ரூ.20 லட்சம் வேண்டாம்... விஜய் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி அனுப்பிய கரூர் பெண்!

"தவெக தலைவர் விஜய் வழங்கிய பணம் எங்களுக்கு முக்கியமில்லை. நாங்கள் ஆறுதலை தான் எதிர்பார்த்தோம். இதனால், மாமல்லபுரத்திற்கு செல்ல விருப்பமில்லை" என சங்கவி தெரிவித்துள்ளார்.

உயிரிழந்த ரமேஷின் மனைவி சங்கவி
உயிரிழந்த ரமேஷின் மனைவி சங்கவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 8:24 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: கரூரில் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு விஜய் சார்பில் ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், அந்தப் பணத்தை ஒரு பெண் திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் பிராசாரத்தில் ஈடுபட்டபோது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனிடையே, இந்த சம்பவம் நடந்த அன்றைய இரவே, விஜய் அவசர அவசரமாக சென்னை திரும்பியது கடும் விமர்சனத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களிடம் வீடியோ காலில் பேசிய விஜய், அனைவரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதாக தெரிவித்திருந்தார். எனினும், பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்திக்காமல், கடந்த 18ஆம் தேதி அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சத்தை வங்கிக்கணக்குகளுக்கு அனுப்பி வைத்தார் விஜய்.

தெவக சார்பில் வழங்கப்பட்ட ரூ. 20 லட்சத்திற்கான ரசீது
தவெக சார்பில் வழங்கப்பட்ட ரூ. 20 லட்சத்திற்கான ரசீது (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் பிறகாவது, விஜய் கரூர் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில்கொண்டு அவரது வருகைக்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததாக தவெக தரப்பில் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை நேற்று (அக்.27) மாமல்லபுரம் அழைத்து வந்து, அவர்களுக்கு விஜய் நேரில் ஆறுதல் தெரிவித்தார். இதில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அனைவரும் சென்ற நிலையில், கோடங்கிப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த உயிரிழந்த ரமேஷ் (32) என்பவரது மனைவி சங்கவி மற்றும் சிலர் கூட்டத்திற்கு செல்லாமல் புறக்கணித்தனர்.

இதையும் படிங்க: அதி தீவிர புயலாக மாறியது 'மோந்தா' - 2 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை; 60 ரயில்கள் ரத்து

இதுகுறித்து பேசிய ரமேஷ் மனைவி சங்கவி, “கரூர் கூட்ட நெரிசலில் எனது கணவர் உயிரிழந்தார். இதற்கு தவெக தலைவர் விஜய் நேரடியாக வந்து ஆறுதல் தெரிவித்து, பணம் கொடுப்பதாக வீடியோ காலில் பேசும்போது தெரிவித்திருந்தார். இறந்துபோன எனது கணவர் திரும்ப வரப்போவதில்லை. கூட்டத்திற்கு சென்றுதான் எனது கணவர் இறந்தார். எங்களுக்கு பணம் முக்கியமில்லை. நாங்கள் ஆறுதலைதான் எதிர்பார்த்தோம்.

கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்த ரமேஷின் மனைவி சங்கவி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், விஜய் அழைத்த கூட்டத்திற்கு நாங்கள் செல்லவில்லை. அங்கு செல்வதற்கும் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை. ஆனால், எங்கள் பெயரை தவறாக பயன்படுத்தி, எங்கள் உறவினர்கள் 3 பேர் கூட்டத்திற்கு சென்றுள்ளனர். இதனால், எனது விருப்பமில்லாமல் வங்கி கணக்கில் விஜய் செலுத்திய ரூ.20 லட்சம் பணத்தை நான் திருப்பி அனுப்பிவிட்டேன். அவர்கள் பணம் செலுத்தியது குறித்தும் எங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.

தவெக கூட்ட நெரிசல் உயிரிழந்த குடும்பத்தினரை விஜய் நேரடியாக வந்து ஆறுதல் தெரிவிக்காதது சர்ச்சையாக மாறி வரும் நிலையில், விஜய் வழங்கிய ரூ.20 லட்சம் நிவாரணத் தொகையை பெண் ஒருவர் திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

Last Updated : October 28, 2025 at 9:42 AM IST

TAGGED:

TVK VIJAY
விஜய் பணத்தை கொடுத்த பெண்
விஜய்
KARUR STAMPEDE
WOMEN RETURN MONEY GIVEN BY VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.