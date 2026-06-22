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முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாள்: 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடம் ஏந்தி ஊர்வலம்

குதிரை வண்டியில் வேலுடன் முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை அலங்கரித்து வைத்து, பெண்கள் மற்றும் அக்கட்சியினர் பால்குடங்களை ஏந்தியபடி வாலாஜா நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாக பிரம்மாண்ட ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.

முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாளுக்கு பால்குடம் எடுத்த பெண்கள்
முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாளுக்கு பால்குடம் எடுத்த பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 8:27 PM IST

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வேலூர்: தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடம் ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்று படவேட்டம்மன் ஆலயத்தில் பாலாபிஷேகம் செய்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.

தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பால்குட ஊர்வலமும், சிறப்பு வழிபாடும் இன்று நடைபெற்றது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் விஜய் மோகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடங்களை தலையில் சுமந்தபடி ஊர்வலமாக பங்கேற்றனர். மேலும், தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக வாலாஜா அணைக்கட்டு சாலையில் அமைந்துள்ள சுந்தர விநாயகர் ஆலயத்தில் இருந்து ஊர்வலம் தொடங்கியது. அப்போது குதிரை வண்டியில் வேலுடன் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இடம்பெற்றிருந்த புகைப்படம் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து பெண்கள் மற்றும் அக்கட்சியினர் பால்குடங்களை ஏந்தியபடி வாலாஜா நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாக பிரம்மாண்ட ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.

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பின்னர் வாலாஜா படவேட்டம்மன் ஆலயத்தை அடைந்த பக்தர்கள் மற்றும் கழகத்தினர், ஒருவர் பின் ஒருவராக அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர். அப்போது முதல்வர் ஜோசப் விஜய் முழு உடல் நல ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்றும், தமிழகத்தின் நிரந்தர முதல்வராக இருந்து மக்கள் நல ஆட்சியை தொடர வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தனை செய்தனர்.

இந்த நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் கலந்து கொண்டது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது. ஊர்வலத்தின்போது நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்று நிகழ்வை பார்வையிட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட மற்றும் நகர நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர்.

TAGGED:

CM VIJAY BIRTHDAY CELEBRATION
MILK POT PROCESSION
ஜோசப் விஜயின் 52வது பிறந்தநாள்
பால்குட ஊர்வலம்
CM VIJAY BIRTHDAY CELEBRATION

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