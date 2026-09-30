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சொகுசு காரில் வந்து 'பட்டு சேலைகளை' திருடிய பெண்கள்; சி.சி.டி.வி பதிவில் சிக்கியவர்களுக்கு போலீஸ் வலை!

தெலங்கானா பதிவெண் கொண்ட சொகுசு காரில் வந்த 5 பேர், 40-க்கும் மேற்பட்ட பட்டு சேலைகளை திருடிச்சென்ற சி.சி.டி.வி காட்சிகள் இணையங்களில் பரவி வைரலாகி வருகின்றன.

பட்டு சேலைகளை திருடிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சி
பட்டு சேலைகளை திருடிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 12:23 PM IST

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திருவண்ணாமலை: ஆரணி அருகேயுள்ள ஒரு சேலைக்கடைக்கு காரில் வந்த 5 பெண்கள், நூதன முறையில் பட்டு சேலைகளை திருடிச்சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே அமைந்திருக்கிறது சேவூர் கிராமம். இங்கு அமுதா சில்க்ஸ் என்ற பெயரில் பட்டு சேலை கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. சம்பவத்தன்று தெலங்கானா மாநில பதிவெண் கொண்ட காரில் 4 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என 5 பேர் அந்த சேலைக்கடைக்கு வந்துள்ளனர்.

காட்டிக்கொடுத்த சி.சி.டி.வி காட்சி

பின்னர் அவர்கள் பட்டு சேலை வாங்குவது போல கடைக்குள் சென்று பல்வேறு ரக சேலைகளை எடுத்துப் பார்த்துள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் சேலை திருட வந்த கும்பல் என்பது கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது.

சிறிது நேரம் கடையில் இருந்த 5 பேரும், ஒரு சேலை கூட வாங்காமல் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் சென்ற பிறகு கடையில் இருந்த பட்டு சேலைகளின் எண்ணிக்கையை சரிபார்த்தபோது, பல சேலைகள் காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து கடை உரிமையாளர் குமார், கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சி.சி.டி.வி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்துள்ளார். அப்போது ஒருவர் தனது கவனத்தை திசை திருப்பிய சமயம் பார்த்து மற்றவர்கள் சேலைகளை திருடிச் சென்றது அம்பலமானது.

நூதன திருட்டு

சொகுசு காரில் வந்த ஒரு பெண், கடை உரிமையாளரிடம் சேலைகளை விரித்துக் காட்டுமாறு கூறி, தொடர்ந்து பல சேலைகளை பார்ப்பது போல் அவரது கவனத்தை திசை திருப்புகிறார். அந்த நேரத்தில் அவருடன் வந்திருந்த மற்றவர்கள் கடையில் இருந்த பட்டு சேலைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து, தங்களது ஆடைகளுக்குள் மறைத்து வைக்கின்றனர்.

பின்னர் திருடிய சேலைகளை காரில் கொண்டு சென்று வைத்துவிட்டு, மீண்டும் கடைக்குள் வந்து அதே முறையில் மேலும் பல பட்டு சேலைகளை திருடிச் சென்றுள்ளனர். இவை அனைத்து போலீஸ் கையில் சிக்கிய கண்காணிப்பு கேமராவில் தெளிவாகப் பதிவாகியுள்ளன.

இந்த கொள்ளை சம்பவத்திற்கு இடையில், ஒருவர் பின் ஒருவராக கடை உரிமையாளரிடம் பேச்சுக் கொடுத்துக்கொண்டே இருந்ததால், அவருக்கு ஆரம்பத்தில் சந்தேகம் ஏற்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும், திருடப்பட்ட பட்டு சேலைகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டபோது 40-க்கும் மேற்பட்ட சேலைகள் காணாமல் போயிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 5 லட்சம் என கடை உரிமையாளர் காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளார்

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இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர் குமார், சிசிடிவி காட்சிகளை ஆதாரமாக கொண்டு ஆரணி கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

தற்போது, சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ள நபர்களின் அடையாளம், அவர்கள் வந்த காரின் பதிவெண் உள்ளிட்ட தகவல்களை அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் எந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள், இதுபோன்று வேறு கடைகளிலும் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா என்பன குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பட்டு சேலைக்கடையில் நூதன முறையில் நடைபெற்ற திருட்டு சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

TAGGED:

பெண்கள் பட்டுப் புடவை திருட்டு
SILK SAREES THEFT
AARANI SILK SAREES THEFT
சேலை திருட்டு
WOMEN THEFT SAREES FROM SHOP

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