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சிலம்பம் கலையை பெண்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் - வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ பேட்டி

மற்ற விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்குவதுபோல் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பம் விளையாட்டையும் தமிழ்நாடு அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சிலம்பம் வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ
சிலம்பம் வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 5:14 PM IST

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கிருஷ்ணகிரி: தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பம் கலையை பெண்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சிலம்பம் வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரை அடுத்த தேன்கனிக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணியாற்றி வருபவர் ரஞ்சித்குமார். இவர் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். இவரது இரண்டாவது மகள் பத்மஸ்ரீ, சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு பிஏ படித்து வருகிறார். பத்மஸ்ரீக்கு ஏழு வயதில் இருந்தே பாரம்பரிய விளையாட்டான சிலம்பம் மீது அதிக ஆர்வம் இருந்துள்ளது.

தந்தை ரஞ்சித்குமார் உதவியோடு சிலம்பத்தை முறையாக கற்றுக் கொண்டு பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே மாவட்ட, மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டியில் கலந்து கொண்டு தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி இதுவரை 50- க்கும் மேற்பட்ட தங்கப் பதக்கங்கள் மற்றும் 15-க்கும் மேற்பட்ட வெள்ளி பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

அந்த வகையில், கடந்த ஆண்டு நேபாளம் நாட்டில் நடந்த உலக அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கு மேலும் பெருமைச் சேர்த்தார். இதையடுத்து கடந்த வாரம் தாய்லாந்து நாட்டில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான சாம்பியன்ஷிப் சிலம்பம் போட்டியில் பங்கேற்ற பத்மஶ்ரீ, இரண்டு தங்க பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

பின்னர் தாயகம் திரும்பிய வீராங்கனை பத்மஸ்ரீயை நேரில் அழைத்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி.அனிதா, 'பத்தாயிரம் மைல் கல்' என்ற புத்தகத்தைக் கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பத்மஸ்ரீ, "தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் சிலம்பம் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்று வருகிறேன். என்னுடைய வெற்றிகளுக்கு எனது பெற்றோர் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர். மேலும் பல பெண்கள் சிலம்பம் போட்டியில் பயிற்சி பெற்று சாதனை படைக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன்.

தமிழர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் பாரம்பரிய கலை சிலம்பம் என்பதுடன் ஒரு தற்காப்பு கலையை பெண்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் தொடர்ந்து பல சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். மற்ற விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்குவதுபோல் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பம் விளையாட்டிற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஊக்கமளிக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

வீராங்கனை பத்மஸ்ரீ பேட்டி
SILAMBAM SPORTS
GOLD MEDALLIST
KRISHNAGIRI DISTRICT
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