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தவெக எம்எல்ஏ கொலை மிரட்டல்? - பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாக கூறப்படும் பெண் ஆட்சியரிடம் மனு

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு தனக்கும், தனது குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட பெண் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திருவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
திருவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 6:04 PM IST

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தூத்துக்குடி: புகாரை வாபஸ் பெறுமாறு தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் கொலை மிரட்டல் விடுவதாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாக கூறப்படும் பெண் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவருக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் தவெக இளைஞரணி அமைப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியன் (29) மற்றும் தவெக நிர்வாகி ஜெயபால் (27) இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்தார். அதில், ‘கைது செய்யப்பட்டுள்ள தவெக நிர்வாகிகளுக்கு ஆதரவாக ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் செயல்பட்டு வருவதாகவும், புகாரை வாபஸ் வாங்குமாறு தன்னை தொடர்ந்து மிரட்டுகிறார்’ எனவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், ‘தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் சொந்த கிராமத்தில் இருந்து வெளியேறுமாறு கூறி எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து மிரட்டுவதாகவும்; இதுதொடர்பாக ஸ்ரீவைகுண்டம் காவல் நிலையத்தில் எம்எல்ஏ சரவணன் மீது புகார் அளிக்க முயன்றபோது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கின்றனர்’ என்று குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

அத்துடன், ‘தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு தனக்கும், தனது குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதால், சிங்கப்பெண் காவலர் ஒருவரை எனக்கு பாதுகாப்பு பணியில் நியமிக்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அதேபோல், “தனக்கும் எனது குடும்பத்தினருக்கும் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்எல்ஏ சரவணனே பொறுப்பு” என்றுcd மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதற்கிடையே, சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படும் நாளில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுடன் சென்றதாக கூறப்படும் பெண் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தனியாக ஒரு மனுவை அளித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மே 3ஆம் தேதி அப்பெண்ணுடன் காரில் சாயல்குடி சென்றது உண்மைதான். ஆனால், எந்தவிதமான பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல் வன்முறை அல்லது குற்றச்சம்பவம் போன்ற சம்பவம் எதுவும் தனது முன்னிலையில் நடைபெறவில்லை” என்றார்.

மேலும், “பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் ஜெயபால் மீது பாலியல் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அறிந்ததாகவும், ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தன்னை மற்றொரு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணாக சித்தரித்து தகவல்கள் பரப்பப்பட்டதாகவும் அறிகிறேன். தான் எம்எல்ஏ சரவணனிடம் இருந்து பணம் பெற்று அமைதியாகிவிட்டதாக பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகவும், தன்னையும் பாதிக்கப்பட்டவராக கூறுமாறு அப்பெண் தொடர்ந்து வற்புறுத்துகிறார்" என்றும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

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அத்துடன், "இந்த வழக்கில் தன்னை தவறாக தொடர்புப்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரப்பப்படுவதால், தானும் தனது குடும்பத்தினரும் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளதாகவும், தனது பெயரை பயன்படுத்தி பொய்யான வாக்குமூலம் அளிக்க தூண்டப்படுகிறேன்" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் இந்த கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், அரசியல் அழுத்தம் இன்றி, முழுமையான மற்றும் நடுநிலையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

இதுபோன்ற சூழலில், ஒருபுறம் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண், எம்எல்ஏ மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களால் மிரட்டப்படுவதாக குற்றம்சாட்டி பாதுகாப்பு கோரியுள்ள நிலையில், மறுபுறம் சம்பவத்தன்று உடனிருந்ததாகக் கூறப்படும் மற்றொரு பெண், “அப்படி ஒரு சம்பவமே நடைபெறவில்லை” என ஆட்சியரிடம் மனு அளித்திருப்பது வழக்கில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை
SRIVAIKUNTAM DMK MLA SARAVANAN
ஸ்ரீவைகுண்டம் பாலியல் வன்கொடுமை
WOMAN ACCUSED BY TVK FUNCTIONARIES
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