’வாக்குக்கு பணம் தரவில்லை’ திமுக வேட்பாளர் வீட்டை நோக்கி படையெடுத்த பெண்கள்
பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரின் ஆதரவாளர்கள் வாக்குக்கு பணம் விநியோகம் செய்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 10:08 PM IST
திருநெல்வேலி : வாக்குக்கு பணம் தரவில்லை என திமுக வேட்பாளரின் வீட்டை நோக்கி பெண்கள் ஊர்வலமாக சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெறவுள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பணிகள் முழு வீச்சில் முடிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு பணிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் வந்தன. அதன்படி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வாக்காளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதைத் தடுக்க தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்வதைத் தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு கட்ட சோதனைகளும், கண்காணிப்புகளும் நடைபெறுவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பணப்பட்டுவாடா தொடர்பாக வரும் புகார்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, காவல்துறையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் பாளையங்கோட்டையில் வாக்குக்கு சிலருக்கு மட்டும் பணம் தந்துவிட்டு, பலரை புறக்கணித்ததாக கூறி பெண்கள் உட்பட ஒரு படையே வாக்காளரின் வீட்டை நோக்கி சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுபவர் அப்துல் வகாப். இவர் இத்தொகுதியில் ஏற்கெனவே எம்எல்ஏ-வாக உள்ளார். இந்நிலையில், இவரின் ஆதரவாளர்கள் சிலர் வாக்காளர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று பணம் வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. அப்படி பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபட்டவர்கள் 7வது வார்டில் சிலருக்கு மட்டும் பணத்தை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலை அறிந்த அப்பகுதி பெண்கள் தங்களுக்கு பணம் வழங்கிவில்லை என அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். ஆகவே இன்று (ஏப்ரல் 22) காலையே பெண்கள் உட்பட பலர் அப்பகுதியில் திரண்டனர். அதோடு பணத்தை நேராக வேட்பாளரிடமே கேட்க அப்துல் வகாப் வீட்டை நோக்கி நடைப்பயணமாக சென்றனர். அப்போது, ”நமக்கு பணம் கொடுக்கவில்லை, யாரும் நாளைக்கு ஓட்டு போடாதீர்கள்” என்று ஒரு பெண் ஆவேசமுடன் பேசியதால் அப்பகுதியில் பரப்பரப்பு ஏற்பட்டது.
வாக்குக்கு பணம் வழங்குவது தொடர்பான புகார்கள் குறித்து தேர்தல் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. அதே நேரம், அடிப்படை வசதிகள் தேவை என கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டம் செய்வதைக் கடந்து, வாக்குக்கு பணம் தரவில்லை என பெண்கள் வேட்பாளர் வீட்டில் முன் திரண்ட சம்பவம் பேசுபொருளாகியுள்ளது.