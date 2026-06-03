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விஜய் அண்ணா எங்களுக்கு தாய்மாமன் சீர் வேண்டாம் டாஸ்மாக் கடையை மூடினால் போதும்; பெண்கள் வைத்த 'சபாஷ்' கோரிக்கை

ஜெயங்கொண்டம் அருகே கல்லாத்தூர் வட வீக்கம் பகுதியில் அருகருகே அமைந்துள்ள இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும் என பெண்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 6:23 PM IST

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அரியலூர்: முதலமைச்சர் விஜய் எங்களுக்கு தாய்மாமன் சீர் தர வேண்டாம், டாஸ்மாக் கடையை மூடினால் போதும் எனக் கோரி பெண்கள் அந்த கடையை முற்றுக்கையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

ஜெயங்கொண்டம் அருகே கல்லாத்தூர் வட வீக்கம் பகுதியில் அருகருகே இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த கடைகள் பள்ளி இருக்கும் பகுதியிலேயே இயங்குவதாக அப்பகுதியில் இருக்கும் பெண்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனால் பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் காலி பாட்டில்களை பொறுக்க செல்வது மட்டுமின்றி, சிறு வயதிலேயே குடி பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். பல மாணவர்கள் இந்த தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி, பள்ளிகளுக்கு செல்லாமலும், தேர்வில் தோல்வியடைந்தும் வாழ்க்கையை வீணடித்து வருகின்றனர் என அப்பகுதி பெண்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

நீண்ட நாள்கள் கோரிக்கைக்கு பிறகும் இந்த மதுகடைகள் மூடப்படாத காரணத்தால் ஆத்திரமடைந்த பெண்கள், டாஸ்மாக் கடையை திறக்கக் கூடாது என வலியுறுத்தி சாலையின் குறுக்கே கருவேல முட்களை போட்டு இன்று திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துறையினர், கடையை திறக்க விடாமல் முற்றுகையிட முயற்சித்த பெண்களை தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் காவலர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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இதுகுறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் ஒருவர் பேசுகையில், “கடந்த ஐந்து முறை பலகட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் இந்த டாஸ்மாக் கடையை அகற்றப்படவில்லை. அதனால் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் பாட்டில் பொறுக்க செல்வதும், குடிக்கு அடிமையாகும் சூழலும் உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் எங்களுக்கு தாய் மாமன் சீர் தர வேண்டாம், அதற்கு பதிலாக இந்த டாஸ்மாக் கடையை அப்புறப்படுத்தினாலே போதும்" என்று கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்தார்.

இதனையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவாரத்தையில், டாஸ்மாக் கடையை மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்த பின்னர் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

TAGGED:

WOMEN PROTEST AGAINST TASMAS
JAYANKONDAM
டாஸ்மாக் எதிர்ப்பு போராட்டம்
பெண்கள் போராட்டம்
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