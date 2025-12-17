சென்னையில் உயர் அதிகாரி திட்டியதால் பெண் ஆய்வாளர் எடுத்த விபரீத முடிவு
பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் திட்டியதால் தற்கொலை முயற்சி செய்த பெண் ஆய்வாளர் ரேணுகா தேவிக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST
சென்னை: பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் திட்டியதால் பெண் ஆய்வாளர் தற்கொலை முயற்சி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ராமாபுரம் வள்ளுவர் சாலை பகுதியில் வசித்து வருபவர் ரேணுகா தேவி (52). கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு தமிழக காவல்துறையில் பணிக்கு சேர்ந்த இவர், தற்போது அசோக் நகரில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு தலைமை அலுவலகத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
கடந்த 2023 முதல் பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் பணியாற்றி வரும் ரேணுகா தேவி, கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு மோசடி வழக்கு ஒன்றில் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யாமல் விசாரணை நடத்தி, அதன் அறிக்கையை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு தலைமையக காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆசிஷ் ராவத்-யிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
அந்த விசாரணை அறிக்கையை ஆய்வு செய்த கண்காணிப்பாளர் ஆசிஷ் ராவத், அதில் மோசடி தொகை ரூ. 6.10 லட்சத்திற்கு பதிலாக ரூ. 5.60 லட்சம் என குறிப்பிட்டிருந்ததை கண்டுபிடித்துள்ளார். அதனால் கோபமடைந்த அவர், சம்மந்தப்பட்ட ரேணுகா தேவியை அழைத்து கண்டித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, ரேணுகா தேவியும் வழக்கம்போல் பணிக்கு வந்து சென்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று (டிச.16) காலை பணிக்கு வந்த ரேணுகா தேவி வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, ரேணுகா தேவியை தொடர்பு கொண்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளரின் அலுவலக தலைமை எழுத்தர் ரவி, "கண்காணிப்பாளர் ஆசிஷ் ராவத் தங்களை பணி மாறுதல் கடிதம் கொடுக்குமாறு தெரிவித்துள்ளார். அப்படி கடிதம் கொடுக்கவில்லை என்றால் உங்கள் மீது 3(b) சார்ஜ் கொடுக்க சொல்லி உள்ளார்" எனவும் கூறியுள்ளார்.
அந்த தகவலை கேட்டு மிகுந்த மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான ரேணுகா தேவி, தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, நடந்ததை எதிர்வீட்டில் வசிக்கும் தாய் மோகனவதனியிடம் தெரிவித்துள்ளார். அதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த தாய், மகள் ரேணுகாவை மீட்டு வளசரவாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தார். தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ரேணுகா தேவிக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
காவல் கண்காணிப்பாளர் கண்டித்ததால் பெண் ஆய்வாளர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.