பெண்ணுக்கு மிரட்டல் விடுத்த திமுக பிரமுகர் உள்பட 3 பேர் கைது
பெண்ணுடன் வந்த சிறுமி காவல்துறையின் அவசர அழைப்பு எண்ணான 100-ஐ அழைத்திருந்த நிலையில் உடனடியாக நிகழ்விடத்திற்கு வந்த அன்னதானப்பட்டி காவல்துறையினர், யுவராஜை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : March 22, 2026 at 2:59 PM IST
சேலம்: ஆபாசப் புகைப்படங்களை வெளியிடுவேன் என்று கூறி பெண்ணுக்கு மிரட்டல் விடுத்த திமுக பிரமுகர் உள்பட 3 பேரை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பன்னம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரேமா (வயது 40). இவருக்கு சொந்தமாக சித்தோடு அருகே 2,000 சதுர அடியில் வீட்டுமனை உள்ளது. பிரேமாவின் நண்பரான சேலம் மாநகரம், அன்னதானப்பட்டி வள்ளுவர் நகரைச் சேர்ந்த யுவராஜ் (வயது 50) ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருகிறார். இவரிடம் தனது பெயரில் உள்ள நிலத்தின் மீது கடன் வாங்கித் தரும்படி பிரேமா கேட்டுள்ளார். அதற்கு யுவராஜ் உனது நிலத்தை எனது பெயரில் மாற்றி தந்தால் மட்டுமே கடன் வாங்கித் தர முடியும் என்று கூறியுள்ளார்.
அதனை நம்பிய பிரேமா, 2,000 சதுரஅடி வீட்டுமனை நிலத்தை யுவராஜ் பெயருக்கு மாற்றி எழுதிக் கொடுத்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து பிரேமா கடன் தொகையைக் கேட்டுள்ளார். சேலம் வந்து கடன் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு யுவராஜ் கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து சேலம் வந்த பிரேமா யுவராஜை சந்தித்தார். அப்போது யுவராஜ் மற்றும் பிரேமா இருவருக்கும் இடையே நன்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மார்ச் 17- ஆம் தேதி கடன்தொகை கிடைத்துவிட்டது பணம் பெற்றுச் செல்லலாம் என யுவராஜ் பிரேமாவிடம் கூறினார். இதையடுத்து பிரேமா தனக்கு துணையாக ஒரு சிறுமியை அழைத்துக் கொண்டு நேற்று (மார்ச் 21) சேலம் வந்துள்ளார். பின்னர், சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள யுவராஜ் அலுவலகத்திற்கு பிரேமா சென்றுள்ளார்.
அங்கு அன்னதானப்பட்டி பாஞ்சாலி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் (வயது 52) மற்றும் அவரது நண்பரான திருநாவுக்கரசு (வயது 45), யுவராஜ் ஆகியோர் இருந்துள்ளனர். கடனாக ரூபாய் 42 லட்சம் பணம் கிடைத்துள்ளது என்று யுவராஜ் கூறியுள்ளார். பின்னர் பணத்தைத் தராமல் பிரேமாவிடம் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்கள் வாய் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அப்போது. "நீ என்னுடன் பழகிய போது எடுத்த ஆபாசப் படங்களை வெளியிட்டுவிடுவேன்" என்று யுவராஜ் பிரேமாவை மிரட்டியுள்ளார். அங்கிருந்த சிறுமி உடனே காவல்துறையின் அவசர அழைப்பு எண்ணான 100-ஐ அழைத்துள்ளது. உடனடியாக நிகழ்விடத்திற்கு வந்த அன்னதானப்பட்டி காவல்துறையினர், யுவராஜை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, அன்னதானப்பட்டி காவல்நிலையத்தில் பிரேமா நடந்தவற்றைக் கூறி புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, தப்பித்து ஓடிய கார்த்திகேயன், திருநாவுக்கரசு ஆகியோரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் கார்த்திகேயன், திமுகவின் கொண்டலாம்பட்டி பகுதி அவைத்தலைவராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.