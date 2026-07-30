முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்த திருச்சியை சேர்ந்த பெண்கள் தூக்க மாத்திரை உட்கொண்டு மயக்கம்
ஜீயபுரம் காவல் நிலைய எஸ்.ஐ. ராஜ்குமார் தொலைபேசியில் அழைத்து, வீட்டை காலி செய்யுமாறு தரக்குறைவாகவும் மிரட்டும் தொனியிலும் பேசியதாக அவர்கள் மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 6:30 PM IST
சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்த திருச்சியை சேர்ந்த பெண்கள், தூக்க மாத்திரைகளை உட்கொண்டு மயக்கம் அடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருச்சி மாவட்டம் கம்பரசம்பேட்டை, தமிழன் நகரைச் சேர்ந்த சர்புன்னிஷா, தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்க வந்தார்.
மனு அளித்த பிறகு சர்புன்னிஷா தனது குடும்பத்தினருடன் தூக்க மாத்திரை உட்கொண்டார். இதில் சர்புன்னிஷா மற்றும் அவருடைய மகள் மரியம்பீவி மயக்கமடைந்ததால் தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் உடனடியாக அவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
சர்புன்னிஷா அளித்த மனுவில், திருச்சி கம்பரசம்பேட்டையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருந்ததாகவும், சில மாதங்களாக வீட்டு உரிமையாளர்களான சௌகத் அலி, நவுசாத், அசரப் நிஷா ஆகியோர் வீட்டை உடனடியாக காலி செய்யுமாறு தொடர்ந்து வற்புறுத்தி வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது 3 பிள்ளைகளின் படிப்பு இந்த கல்வியாண்டு முடியும் வரை அவகாசம் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதாகவும், ஆனால் அதனை வீட்டு உரிமையாளர் ஏற்க மறுத்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, ஐந்து பெண்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து, தன்னையும் தனது மகள்களையும் வீட்டு உரிமையாளர் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி அவமதித்ததாகவும், இது தொடர்பாக, ஜீயபுரம் காவல் நிலையத்தில் தங்கள் மீது புகார் அளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜீயபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, அங்கு எஸ்.ஐ. ராஜ்குமார், 3 மாதங்களில் வீட்டை காலி செய்யவில்லை எனில் அதற்கு தாங்கள் பொறுப்பல்ல என்று மிரட்டியதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதன்பிறகு தங்களை பற்றி வீட்டு உரிமையாளர்கள் அக்கம்பக்கத்தினரிடம் அவதூறாக பேசியதால், யாரும் வாடகைக்கு வீடு தர முன்வரவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு, எஸ்.ஐ. ராஜ்குமார் தொலைபேசியில் அழைத்து, இன்னும் ஏன் வீட்டை காலி செய்யவில்லை எனக் கேட்டு தரக்குறைவாகவும் மிரட்டும் தொனியிலும் பேசியதாகவும் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன் பிறகு, வீட்டு உரிமையாளர்கள், தண்ணீர் மோட்டாரையும் மின் இணைப்பையும் துண்டித்து விட்டதாகவும், எஸ்.ஐ. ராஜ்குமார் கூறியபடி செய்ததாக அவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தை வீடியோ எடுக்க முயன்ற தனது இளைய மகளை அசரப் நிஷா தள்ளிவிட்டதில், அவர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது குறித்து மீண்டும் ஜீயபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தபோது, வீட்டை காலி செய்யவில்லை என்றால் இப்படித்தான் நடக்கும் என்று எஸ்.ஐ. ராஜ்குமார் கூறியதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதையடுத்து அப்போதைய ஐ.ஜி. பாலகிருஷ்ணனிடம் புகார் அளித்ததாகவும், அவர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தி, மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பை மீண்டும் வழங்க உத்தரவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார். தங்கள் உரிமைக்காக நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு அவர் அறிவுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஸ்ரீரங்கம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதை அறிந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள், ஆட்டோவில் 20 பேரை அழைத்து வந்து, வீட்டின் கதவுகளை உடைத்து உள்ளே நுழைந்து, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், நகைகள், பணம் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துச் சென்றதுடன், தனது புல்லட் மோட்டார் சைக்கிளையும் அடித்து நொறுக்கியதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக பலமுறை காவல் துறையை அணுகியும் தங்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்றும், அனைத்து சம்பவங்களுக்கும் வீடியோ மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்கள் தங்களிடம் இருப்பதாகவும், சம்பவம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி தங்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் அளித்த மனுவில் சர்புன்னிஷா தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க.. கோமாவில் உள்ள சிறுவனை பார்வையிட்ட எம்.எல்.ஏ: தவறான சிகிச்சை உறுதி செய்யப்பட்டால் நடவடிக்கை என உறுதி
மனுவை அளித்த பின்னர் சர்புன்னிஷா, தூக்க மாத்திரைகளை உட்கொண்டு மயக்கமடைந்ததால் தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் அவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.