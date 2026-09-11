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மாநகராட்சியின் அலட்சியம்: பைக் உடன் குழியில் பாய்ந்த பெண்; பொக்கலைன் இயந்திரம் உதவியுடன் பத்திரமாக மீட்பு

குழியில் இருந்து பெண் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் மீட்கப்பட்ட காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் பெண் பத்திரமாக மீட்பு
ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் பெண் பத்திரமாக மீட்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 3:01 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டப் பணிக்காகத் தோண்டப்பட்ட குழியில் இருசக்கர வாகனத்துடன் விழுந்த பெண், பொக்கலைன் இயந்திரம் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார். இதனால் மருதமலை சாலையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், வடவள்ளி- மருதமலைச் சாலையில் பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டப் பணிக்காக பெரிய அளவிலான குழித் தோண்டப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தில் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான எச்சரிக்கை பலகையோ அல்லது தடுப்புகளோ முறையாக அமைக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், அந்த சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்த பெண் ஒருவர், எதிர்பாராத விதமாக அந்த குழிக்குள் தவறி விழுந்துள்ளார்.

குழிக்குள் விழுந்த பெண், வெளியே வர முடியாமல் தவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, அவ்வழியே சென்ற பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அங்கு திரண்டனர். பின்னர், விபத்து ஏற்பட்ட இடத்திற்கு அருகாமையில் இருந்த ஜேசிபி இயந்திரத்தை வரழைத்து அப்பெண்ணை பாதுகாப்பாக மீட்டனர். நல்வாய்ப்பாக பெரிய காயங்கள் ஏதுவுமின்றி அப்பெண் உயிர் தப்பினார். அத்துடன், குழிக்குள் விழுந்த இருசக்கர வாகனத்தையும் மீட்டனர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இது குறித்து பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கூறுகையில், "கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வடவள்ளி - மருதமலை சாலையில் பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டத்திற்காகப் பல்வேறு இடங்களில் குழிகள் தோண்டப்பட்டுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. நகரின் முக்கியப் பகுதியான மருதமலை சாலையில் முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோ, ஒளிரும் பட்டைகளோ இன்றி ஆபத்தான முறையில் தோண்டப்பட்டுள்ள குழிகளால் விபத்துகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

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மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியமே விபத்துக்கு காரணம். வாகன ஓட்டிகள் குழிகளை அடையாளம் காணவும், பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ளவும் குழிகள் தோண்டப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் எச்சரிக்கை பலகை வைக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இதனிடையே, பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டப் பணிக்காகத் தோண்டப்பட்ட குழியில் இருந்து பெண் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் மீட்கப்பட்ட காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

வாகனத்துடன் குழியில் விழுந்த பெண்
VADAVALLI TO MARUTHAMALAI ROAD
COIMBATORE DISTRICT
WOMEN FELL IN PIT WITH BIKE
WOMEN BIKE ACCIDENT

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