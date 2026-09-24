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முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்த திருவண்ணாமலை பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்- தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மீது குற்றச்சாட்டு

பெண்கள் ஆட்டோ ஓட்டும் போது அவர்களை ஆபாசமாக பேசி, தொழில் செய்ய விடாமல் தடுப்பதாகவும், இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

புகார் அளிக்க வந்த பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்
புகார் அளிக்க வந்த பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 1:43 PM IST

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சென்னை: திருவண்ணாமலையில் பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்க த.வெ.க மாவட்ட செயலாளர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாகக் கூறி, பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்தனர்.

திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தில் பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செயலாளர் பாரதிதாசன் மீது பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் குற்றச்சாட்டியுள்ளனர்.

மேலும், பெண்கள் ஆட்டோ ஓட்டும் போது அவர்களை ஆபாசமாகப் பேசி, தொழில் செய்ய விடாமல் தடுப்பதாகவும், இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்த பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், இது தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் புகார் மனு அளித்தனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த ஆட்டோ ஒட்டுநர் ரோஜா, “திருவண்ணாமலை கோயில் அருகே செயல்பட்டு வரும் பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஆட்டோ ஓட்டி, எங்களது வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி வருகிறோம்.

ஆர்ப்பாட்டம் பேனருடன் நிற்கும் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்
ஆர்ப்பாட்ட பேனருடன் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பேருந்து நிலையத்தில் பெண்களுக்கென தனியாக ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தோம். தொடர்ந்து காவல் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெறப்பட்டு, பேருந்து நிறுத்தத்தில் பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

ஆனால், திருவண்ணாமலை மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக செயலாளர் பாரதிதாசன், பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்கக் கூடாது என தொடர்ந்து மிரட்டி வருகிறார்” எனக் குற்றஞ்சாட்டினார்.

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மேலும், பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தாங்களாகவே ஆட்டோ ஓட்டி தங்களது குடும்பங்களை நடத்தி வருவதாகவும், ஆனால் திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தில் ஆண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்ட செயலாளர் பாரதிதாசன் உள்ளிட்டோர் தங்களை தொடர்ந்து மிரட்டி வருவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

இது தொடர்பாக காவல் துறையில் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத வகையில், த.வெ.க மாவட்ட செயலாளர் பாரதிதாசன் தடுப்பதாகவும் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதனால், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்த நிலையில், பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைப்பதை தடுப்பவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையம் அருகே உடனடியாக பெண்களுக்கான ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

திருவண்ணாமலை
தவெக நிர்வாகி மீது புகார்
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