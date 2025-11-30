மழையால் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விபத்து: இளம் பெண் பலி; மூவருக்கு தீவிர சிகிச்சை
தமிழகத்தில் கனமழையால் ஏற்பட்ட விபத்துக்களில் சிக்கி இதுவரை மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : November 30, 2025 at 2:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: கனமழை காரணமாக வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் 20 வயது இளம்பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், மூவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே ஆலமன்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முத்துவேல் (58), சீதா (45) தம்பதியினர். கூலி வேலை பார்த்து வரும் இவர்களுக்கு கனிமொழி (22), ரேணுகா (20) என்ற இரு மகள்கள் உள்ளனர். கனிமொழி பட்டப்படிப்பு முடித்து விட்டு வீட்டில் இருக்கும் நிலையில், ரேணுகா வேளாண் துறையில் பட்டப்படிப்பு முடித்து விட்டு, தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
தற்போது, டிட்வா புயலால் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 2 நாட்களாக கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.29) நள்ளிரவு பலத்த சத்தத்துடன் முத்துவேல் வீட்டின் பக்கவாட்டுச்சுவர் இடிந்து விழுந்துள்ளது. வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 4 பேரும் சுவரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி அலறியுள்ளனர். சத்தம் கேட்டு பதறியடித்துக் கொண்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், அவர்களை மீட்டு உடனடியாக கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளித்த பிறகு, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த ரேணுகா மட்டும் மேல் சிகிச்சைக்காக தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். மற்ற மூவருக்கும் கும்பகோணம் மருத்துவமனையிலேயே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ரேணுகா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த எம்எல்ஏ சாக்கோட்டை க.அன்பழகன், சிகிச்சை பெற்று வரும் முத்துவேல், சீதா மற்றும் கனிமொழி ஆகியோருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, அரசு சார்பில் உரிய உதவிகள் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும் உறுதியளித்து சென்றார்.
இதேபோல, தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், மயிலாடுதுறையில் மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதனால், மழை பாதிப்பால் தமிழ்நாட்டில் 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.