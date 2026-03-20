ETV Bharat / state

மூளைச்சாவு அடைந்த 51 வயது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம்: 4 பேருக்கு மறுவாழ்வு

உடல் உறுப்புகள் செய்த பெண்ணில் உடல் உரிய மரியாதையுடன் உறவினர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.

மரியாதை செலுத்திய மருத்துவர்கள், உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 12:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை : மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டன. இதன் மூலம் அப்பெண், தனது இறப்பிலும் 4 பேருக்கு மறுவாழ்வை அளித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் சத்திரப்பட்டி அருகே உள்ள சத்திர தொண்டைமான் பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தன். இவரது மனைவி கவிதா (51). இவர் கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி பிற்பகல் மதுரை திருப்பாலை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரது வாகனம் விபத்தில் சிக்கியதில், அவர் கீழே விழுந்து தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று (மார்ச் 19) காலை அவருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, கவிதாவின் உறவினர்கள் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய முன் வந்தனர். இதற்கு அவரின் கணவர் ஆனந்தனிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. பின்னர், கவிதாவின் கல்லீரல், சிறுநீரகம், கருவிழி உள்ளிட்டவை தானம் செய்யப்பட்டன.

கவிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதுக்கோட்டையில் உள்ள முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு கல்லீரலும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மற்றும் திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தலா ஒரு சிறுநீரகமும், கருவிழிகள் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டன. தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டு உரிய மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தாரிடம் காவல்துறையின் மூலம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க : அரசு ஊழியரின் 3வது பிரசவத்திற்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுமுறை: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

இதுகுறித்து மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் கூறுகையில், "இறந்த கவிதாவின் உறவினர்களுக்கு மருத்துவமனை சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காவல் துறைக்கு அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பாக எங்களின் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேற்கண்ட நபரின் உடல் உறுப்பு தானத்தால் நான்கு நபர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர். உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு தமிழக அரசு சார்பாக இறுதி மரியாதை செய்வதற்காக மதுரை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அவரின் உடல் உரிய மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது என தெரிவித்தார்.

உடல் உறுப்புகள் தானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 51 வயது பெண்மணியின் உடல் உறுப்பு தானம் மூலம் 4 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்த சம்பவம் சோகத்துடன் கூடிய நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ORGAN DONATION
MADURAI WOMEN BRAIN DEAD
பெண் உடல் உறுப்பு தானம்
மதுரை பெண் உடல் உறுப்பு தானம்
WOMEN BRAIN DEAD DONATES ORGANS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.