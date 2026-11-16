புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தீக்குளித்த பெண் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு - கடலூரில் அதிர்ச்சி
விசாரணைக்காகக் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தனது கணவரை விடுவிக்கக் கோரி தீக்குளித்த நிலையில், புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
Published : November 16, 2026 at 1:39 PM IST
கடலூர்: காவல் நிலையத்திலேயே தீக்குளித்த பெண், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே உள்ள ஒறையூர் ஊராட்சியைச் சேர்ந்தவர் லட்சாதிபதி. இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளராகப் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இவரது மனைவி கண்மணி, அப்பகுதியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் பணித்தளப் பொறுப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்தார்.
இந்த சூழலில், கடந்த 12-ஆம் தேதி ஒறையூர் ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார், ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கான பணி ஒதுக்கீடு பட்டியல்களை வழங்கியுள்ளார். அப்போது பணிகளை முழுமையாகத் தங்களுக்கே ஒதுக்க வேண்டும் என கண்மணி மற்றும் அவரது கணவர் லட்சாதிபதி தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த வாக்குவாதத்தின்போது ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார் தாக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து பணித்தளத்தில் ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் பண்ருட்டி அருகே உள்ள புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இரு தரப்பினரும் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட புதுப்பேட்டை காவல்துறையினர், லட்சாதிபதியை விசாரணைக்காகக் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இதையறிந்த அவரது மனைவி கண்மணி, உடனடியாகக் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று தனது கணவரை விடுவிக்குமாறு காவல்துறையினரிடம் முறையிட்டுள்ளார்.
அப்போது காவல்துறையினருக்கும் கண்மணிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தால் உங்களை கைது செய்ய நேரிடும் என்று காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர். இதனால், கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான கண்மணி, காவல் நிலைய வளாகத்திலேயே திடீரெனத் தனது உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றித் தீ வைத்துக்கொண்டு, உள்ளே ஓடியுள்ளார்.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவல்துறையினர் அவரின் உடலில் பற்றிய தீயை அணைத்து, அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர்.
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அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காகப் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், இன்று (நவ.16) சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
இதற்கிடையே, இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார் உள்ளிட்டோர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணவரை விடுவிக்கக் கோரி காவல் நிலையத்திற்குச் சென்ற பெண், அங்கேயே தீக்குளித்து உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.