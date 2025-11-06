2 குழந்தைகள் இருப்பதை மறைத்து திருமணம் செய்து மோசடி! கணவன் மீது இளம்பெண் பரபரப்பு புகார்!!
காவல்துறையினர் தன்னை தாக்கிய கணவர் வீட்டாரை காப்பாற்றும் வகையில் முதல் தகவல் அறிக்கையை பெயரளவில் மட்டுமே பதிவு செய்துவிட்டு அமைதி காப்பதாக இளம்பெண் பரபரப்பு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 10:25 PM IST
கரூர்: முதல் திருமணத்தை மறைத்து தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்த கணவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி இளம்பெண் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.
கணவனுக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருப்பதை மறைத்து இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டது மட்டுமல்லாமல், அடித்து துன்புறுத்துவதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் சட்ட உதவி மையத்தை நாடியுள்ளார்.
கரூரை சேர்ந்த நிவேதா என்ற பெண் தனது கணவனுக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருப்பதை மறைத்து தன்னை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், அதுகுறித்து கேட்டபோது கணவர் மற்றும் கணவரின் குடும்பத்தினர் தாக்கியதில் கை முறிந்ததாக, குழந்தையுடன் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி புகார் அளித்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தான்தோன்றிமலை போலீசார் நிவேதாவை தாக்கிய கணவன் முருகேசன், மாமனார் அய்யாவு, முருகேசனின் சகோதரர் கவிக்குமார், அவரது மனைவி உதயராணி ஆகியோர் மீது BNS Act 296(b),115(1),351(2) மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கணவன் மீது புகார் அளித்த காரணத்தினால் கணவனின் வீட்டார் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தனக்கு சட்ட உதவி வேண்டுமென மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவில் நிவேதா உதவி கோரியுள்ளார்.
இதுகுறித்து இன்று மாலை கரூர் ஐந்து ரோடு சாலையில் உள்ள சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு உதவி மையம் முன்பு நிவேதா அளித்த பேட்டியில், ''கரூர் ராயனூரை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் முருகேசன் (கணவர்) கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தன்னை காதலிப்பதாக கூறி, இருவீட்டர் ஒப்புதலுடன் என்னை ஏற்கனவே திருமணம் ஆனதை மறைத்து, திருமணம் செய்து கொண்டு குடித்தனம் நடத்தி வந்தார்.
ஏற்கனவே திருமணம் ஆனது தனக்கு தெரியவரும் பொழுது நான் கர்ப்பமாக இருந்தேன். வேறு வழியில்லாமல் குடித்தனம் நடத்தி வந்தேன். தற்போது எனக்கு 11 மாதத்தில் ஆண் குழந்தை ஒன்று உள்ளது. எனது பெயரில், தனியார் நிதி நிறுவனம் மற்றும் மகளிர் சுய உதவி குழு கடன் ரூ.4 லட்சம் வரை பெற்று கடனை செலுத்தி வந்த எனது கணவர் முருகேசன், கடந்த சில மாதங்களாக பணிக்கு செல்லாமல், கடனையும் திரும்ப செலுத்தாமல், மதுவுக்கு அடிமையாகி, கணவரின் தாய் வீடான ராயனூரில் தங்கிவிட்டார்.
11 மாத கைக்குழந்தைக்கு உணவு மற்றும் மருத்துவ செலவு என எதையும் கவனிக்காமலும், கடனை செலுத்தாமல் இருந்து வந்தார். கடனை வசூலிக்க தினமும் வீடு தேடி வந்து கடன் கொடுத்தோர் தொல்லை கொடுத்து வந்ததால், தீபாவளிக்கு முந்தைய வாரம் ராயனூரில் உள்ள கணவர் முருகேசன் தாய் வீட்டுக்கு சென்று, முறையிட்டேன். அப்போது கணவர் முருகேசன், அவரது சகோதரர், தாய் ஆகியோர் வீட்டின் முன்புள்ள தெருவில் வைத்து என்னை தாக்கினர்.
கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு எலும்பு முறிவு அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்று தற்போது வீடு திரும்பினேன்.
தான்தோன்றிமலை காவல்துறையினர் மருத்துவமனையில் இருந்த போது பெற்ற வாக்குமூலம் அடிப்படையிலும், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி பாதுகாப்பு கோரி அளித்த புகார் அடிப்படையிலும் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.
இதனிடையே கணவர் முருகேசன் மற்றும் கணவரின் வீட்டார் தன்னை தீர்த்து கட்டி விடுவதாக மிரட்டி வருகின்றனர். காவல்துறையினர், என்னை தாக்கியவர்களை காப்பாற்றும் வகையில் முதல் தகவல் அறிக்கையை பெயரளவில் மட்டுமே பதிவு செய்துவிட்டு இன்று வரை கைது செய்யாமல் குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு உறுதுணையாக செயல்படுகிறார்களோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக எனக்கு வழக்கறிஞர் உதவி வேண்டுமென சட்ட உதவி மையத்தில் முறையிட்டுள்ளேன்'' என தெரிவித்தார்.