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வாங்காத கடனை திருப்பி செலுத்த கூறுவதா? வங்கி முன்பு 2 குழந்தைகளுடன் தாய் விபரீத முயற்சி

கடன் தொகை உண்மையிலேயே சர்மிளாவுக்கு மகளிர் குழுவால் வழங்கப்பட்டதா? வழங்கப்படாத கடனை வங்கி அதிகாரிகள் ஏன் திருப்பி செலுத்துமாறு கேட்டனர்? என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

மீட்கப்பட்ட பெண்
விபரீத முடிவில் இருந்து காப்பாற்றப்பட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 5:27 PM IST

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வேலூர்: வாங்காத கடனை திருப்பி செலுத்த வற்புறுத்துவதாக கூறி, பெண் ஒருவர் தனது 2 குழந்தைகளுடன் வங்கி முன்பு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சித்ததால் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது.

வேலூர் வசந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சர்மிளா. இவர், கெளசல்யா என்பவர் நடத்தி வரும் மகளிர் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு கௌசல்யா தலைமையிலான 16 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மகளிர் குழுவுக்கு, வேலூர் அண்ணா சாலையில் உள்ள ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி மூலம் ரூ.20 லட்சம் கடன் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த தொகையை குழுவில் உள்ள 16 உறுப்பினர்களுக்கும் தலா ரூ.1.25 லட்சம் வீதம் பிரித்து வழங்க வேண்டும் என கூறப்பட்ட நிலையில், சில உறுப்பினர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்தது. இதில், வசந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சர்மிளாவுக்கும் கடன் தொகையில் பங்கு வழங்கப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது.

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இது தொடர்பாக அவர் வேலூர் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், ரூ.1.25 லட்சம் கடன் தொகையை சர்மிளா திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என வங்கி தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சர்மிளா, தான் வாங்காத கடனை ஏன் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என கேள்வியெழுபபியுள்ளார். ஆனால், கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்துமாறு அவரிடம் வங்கித் தரப்பு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து வங்கித் தரப்பினர் வற்புறுத்தியதால் விரக்தி அடைந்த சர்மிளா, இன்று தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு வந்து தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றார். அப்போது அங்கிருந்த போலீசார், உடனடியாக செயல்பட்டு சர்மிளாவை காப்பாற்றினர்.

பின்னர் அவரையும், அவரது குழந்தைகளையும் வடக்கு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடன் தொகை உண்மையிலேயே சர்மிளாவுக்கு மகளிர் குழுவால் வழங்கப்பட்டதா? வழங்கப்படாத கடனை வங்கி அதிகாரிகள் ஏன் திருப்பி செலுத்துமாறு கேட்டனர்? மகளிர் குழுவால் எத்தனை பேருக்கு கடன் தொகை பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

வேலூர் வங்கி
கடன்
LOAN
பெண் தற்கொலை முயற்சி
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