போதையில் ரகளை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை: ஆட்சியரிடம் கண்ணீருடன் மனு

மாவட்ட ஆட்சியரின் இந்த அதிரடி உத்தரவால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பொதுமக்கள் தரப்பில் மாவட்ட ஆட்சியரின் நடவடிக்கைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன.

ஆட்சியரிடம் கண்ணீருடன் மனு அளித்த பெண்
ஆட்சியரிடம் கண்ணீருடன் மனு அளித்த பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 5, 2026 at 7:33 PM IST

வேலூர்: கஞ்சா போதையில் பெண்ணிடம் ரகளை செய்தவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த விநாயகபுரம் பகுதியில் ரூ.12.92 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட தரைமட்ட நீர் தேக்க தொட்டியை இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார்.

விநாயகபுரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது, சேத்துவண்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மாலா (49) என்பவர், தனது வீட்டிற்குள் புகுந்து சிலர் கஞ்சா போதையில் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டு தொந்தரவு ஏற்படுத்தி வருவதாகவும், இது குறித்து குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும் அலட்சியமாக பதில் அளிக்கப்பட்டதாகவும் கண்ணீருடன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முறையிட்டார்.

அப்போது ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி, மாலாவின் நிலையைப் பார்த்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். அப்போது அங்கு இருந்த காவல் துறை அதிகாரிகளை அழைத்து, “இந்த மனு மீது இன்று மாலைக்குள் சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுடன் நான் நேரில் குடியாத்தம் டிஎஸ்பி அலுவலகத்திற்கு வந்து அமர்ந்து விடுவேன்” என கடுமையாக எச்சரித்தார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண் மாலா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாவட்ட ஆட்சியரின் இந்த அதிரடி உத்தரவால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பொதுமக்கள் தரப்பில் மாவட்ட ஆட்சியரின் நடவடிக்கைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன.

இதையும் படிங்க: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட எஸ்.ஐ. விபரீத முடிவு

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் மாலா கூறுகையில், "எனது வீட்டிற்குள் சில பேர் தினமும் கஞ்சா போதையில் வந்து ரகளை பண்ணுறாங்க. இதனால், எனக்கு வெளியே வரவே பயமாக உள்ளது. இது குறித்து குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் பலமுறை புகார் கொடுத்தோம். ஆனால் யாரும் சரியா நடவடிக்கை எடுக்கல. நாங்க சாதாரண மக்கள். எங்கு போனாலும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சு, கடைசில ஆட்சியர் மேடம் கிட்ட தான் வந்து மனு கொடுத்தேன். அவங்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னதால இப்ப தான் எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்கு. இனிமே இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்காம நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கணும்" என்று கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.

DISTURBANCE AGAINST WOMAN
WOMAN SUBMIT PETITION TO COLLECTOR
போதையில் பெண்ணிடம் ரகளை
ஆட்சியரிடம் கண்ணீருடன் மனு
