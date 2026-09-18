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முதல்வர் மருந்தகத்திற்குள் நுழைந்து பெண் ஊழியருக்கு கத்திக்குத்து - பட்டப்பகலில் பயங்கரம்

சில நிமிடங்கள் அந்த பெண்ணிடம் பேசிய இளைஞர், திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து அவரை சரமாரியாக குத்தியதாக தெரிகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 6:32 PM IST

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பண்ருட்டி: முதல்வர் மருந்தகத்துக்குள் நுழைந்து, இளம்பெண்ணை கத்தியால் குத்திய இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டியில் உள்ள காமராஜர் நகரில் முதல்வர் மருந்தகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மருந்தகத்தில் 23 வயதான திவ்யா என்ற இளம்பெண் ஊழியராக பணியாற்றி வருகிறார். இன்று மதியம் வழக்கம் போல அவர் முதல்வர் மருந்தகத்தில் பணியில் இருந்த போது, அங்கு இளைஞர் ஒருவர் வந்துள்ளார்.

சில நிமிடங்கள் அந்த பெண்ணிடம் பேசிய இளைஞர், திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து அவரை சரமாரியாக குத்தியதாக தெரிகிறது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அந்த பெண், நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்துள்ளார். இதையடுத்து, தப்பியோட முயன்ற அந்த இளைஞரை அங்கிருந்தவர்கள் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர்.

பின்னர் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த திவ்யாவை மீட்டு, உடனடியாக கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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இது குறித்து தகவலறிந்த போலீசார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, கத்தியால் குத்திய இளைஞரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.

விசாரணையில், அவரது பெயர் சந்தோஷ் (24) என்பதும், கடந்த 6 ஆண்டுகளாக அப்பெண்ணை ஒருதலையாக காதலித்து வந்ததும் தெரிய வந்தது.

பல முறை காதலை சொல்லியும் அவர் ஏற்காததால், ஆத்திரத்தில் அப்பெண்ணை கத்தியால் குத்தியதாக போலீசாரிடம் சந்தோஷ் வாக்குமூலம் அளித்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து சந்தோஷை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

பண்ருட்டி
பெண்
கத்திக்குத்து
போலீஸ்
PANRUTI WOMAN

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